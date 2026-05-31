Sin la Azzurra en el Mundial, Marco Bezzecchi ganó en Mugello y los italianos vibraron con sus pilotos de MotoGP y Fórmula 1

En 11 días, en el majestuoso estadio Ciudad de México comenzará la Copa del Mundo de la FIFA. Serán 48 selecciones las que participarán en el primer Mundial que tendrá tres sedes, junto a Estados Unidos y Canadá. Cuatro veces Italia levantó el trofeo que tiene un peso de 6,175 kilos, aunque la Azzurra no animará esta vez la cita, de la que dejó de ser parte hace tres rondas. Los tifosi buscan en otro deporte a sus banderas, y en los autos y las motos descubrieron un espacio de felicidad.

El circuito de Mugello fue el escenario del Gran Premio de Italia de MotoGP y el resultado fue un pleno: Marco Bezzecchi, con Aprilia, logró la victoria y se consolidó en la cima del Mundial. Los saludos y abrazos antes y después de la carrera con Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y actual líder del campeonato de F.1, la imagen que desata euforia en los italianos.

Las Aprilia de Jorge Martín y Marco Bezzecchi al frente de la coreografía de motos en Mugello; la factoría de Noale hizo un 1-2, con el italiano como vencedor Antonio Calanni - AP

Hay victorias que trascienden y Bezzecchi hizo historia en Mugello. El italiano firmó un triunfo que es más que un resultado en la pista. De 27 años, en el comienzo del calendario certificó el avance que presentó Aprilia en el desenlace de la anterior temporada. Tres éxitos en fila, impuso al nacido en Rimini al frente del Mundial y como la liebre a cazar por el resto. Mugello era un reto para Bez, que registraba como mejor clasificador el segundo puesto en 2021 en Moto2. El desafío era múltiple, porque después del inicio avasallante trastabilló y su compañero de estructura en la factoría de Noale, el español Jorge Martín, se enseñó como una sombra que avanzó sobre su figura.

Envuelto en la bandera de Italia, Marco Bezzecchi festeja en el podio junto a Jorge Martín y Francesco Pecco Bagnaia Antonio Calanni - AP

El dúo de pilotos marca el pulso del campeonato, pero corren bajo diferentes escenarios: el italiano tiene contrato y continuará en el equipo que lidera Massimo Rivola, mientras que Martinator, último campeón con una moto privada, del equipo Prima Pramac Racing, en 2024, se marchará al final del año a Yamaha.

“Al principio tuvimos una buena pelea con Jorge. Quería mantenerme delante porque sabía que mi neumático delantero iba a durar más sin tener a nadie a quien correr. Pero Pecco [Bagnaia, Ducati] tenía un cohete, me adelantó y vi que era muy rápido cuando me superó. No entré en pánico. Intenté mantenerme cerca, pero no demasiado, para que nada se sobrecalentara. Vi que Jorge perdía terreno y eso me dio confianza para esperar, y cuando lo vi atacarme me dije que era el momento de ponerme líder, porque las sensaciones sobre la moto eran increíbles. Cuando pude adelantar a Pecco impuse mi ritmo”, analizó Bezzecchi, que tiene una relación con Antonelli desde antes que el piloto de Mercedes debutará en el Gran Circo.

¡Pecco, Marco y Kimi Antonelli, unidos por la bandera! 🏆🇮🇹



Y no lo olvides, si no eres italiano no puedes liderar un mundial del deporte motor. 😎



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Kimi bajó la bandera a cuadros y Bez frenó la Aprilia para acelerar frente al boloñés: “Es un gran amigo, nos hemos acercado hace tres años y medio y es increíble que esté aquí”. Antonelli lo saludó en el garaje, también pasó por el de Ducati, en la grilla antes de largar y, obviamente, después de la victoria, mientras la marea de tifosi inundaba la recta principal para entonar el himno italiano y luego celebrar con el ganador. Bezzecchi se paró sobre el muro y juntos desataron una fiesta.

Marco Bezzecchi celebra como un rockstar su triunfo en el Gran Premio de Italia; el nacido en Rimini ganó por primera vez en Mugello ANDREAS SOLARO - AFP

Las emociones invadieron al ganador, que lució un casco en homenaje a Alex Zanardi, expiloto de F.1 y leyenda paralímpica italiana que falleció el 1° de mayo. “En término de emociones, está muy cerca de mi primera victoria en MotoGP. Es un sueño que tenía desde mi infancia, porque veníamos a ver las carreras con mi madre, mi padre y hermana. La pole [marcó récord] fue bonita, pero esto es diez veces mejor. ¡Me sentí una superestrella! Siento que formé parte de esa multitud, porque no hace muchos años yo estaba entre ellos. Por eso significa tanto para mí. Y para ser honesto, las dos últimas vueltas fueron duras, porque por el rabillo del ojo empecé a ver que todo el mundo me animaba y se movía en las tribunas y en el césped. Fue difícil mantener la concentración, pero al cruzar la línea de meta todo fue increíble”, expuso quien lidera el Mundial con 173 puntos, 17 más que Martín.

El triunfo de Marco Bezzecchi en Mugello

El fin de semana próximo, el MotoGP continuará con su calendario en Hungría, mientras que la F.1 tendrá acción en Mónaco. Los italianos tendrán una doble cita para alentar a Bezzecchi a Antonelli, los pilotos que por estos tiempos regalan alegría con el deporte motor.