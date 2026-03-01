El escalofriante accidente de David Alonso en el arranque del Mundial de Moto2 en Tailandia

En Tailandia las emociones y las tensiones se multiplicaron con el desarrollo de todas las categorías del motociclismo. En el inicio de la temporada 2026 del Mundial de Moto2, todos los fanáticos se quedaron paralizados cuando el piloto colombiano David Alonso tuvo que ser evacuado en camilla tras perder el conocimiento en la pista.

El incidente se dio en la tercera vuelta de la prueba disputada en Buriram, lo que obligó a la Dirección de Carrera a detener la competencia y generó momentos de mucho miedo, ya que todo se desencadenó después de que David Alonso, integrante del Aspar Team, perdiera el control de su moto al aproximarse a la curva 10.

La máquina de Senna Agius, que partía desde la pole position, circulaba delante de Alonso, lo que habría motivado una frenada repentina del piloto colombiano; esta maniobra provocó que la rueda delantera de la moto de Alonso hiciera contacto con el neumático trasero de Agius, ocasionando la caída. Tras impactar en el asfalto, Filip Salac no logró esquivar a Alonso y terminó pasando por encima del piloto colombiano. Incluso, Agius quedó envuelto en el accidente y golpeó a Alonso con su moto.

Alonso quedó tirado en la pista, inconsciente. La señalización de bandera roja no se activó hasta que el pelotón volvió a pasar por la curva donde estaba el piloto colombiano, y fue entonces cuando los servicios médicos intervinieron para retirarlo en camilla.

El Aspar Team, escudería de Alonso, comunicó en sus redes sociales que el piloto había recuperado la consciencia y fue trasladado al centro médico del circuito para someterse a exámenes. Los primeros reportes indicaron que no presentaba fracturas. “Está bien, han podido estar con él y está nervioso. No tiene nada roto, según las primeras pruebas”, explicó la reportera Amanda Gala de DAZN, quien contactó a los padres del piloto en el centro médico.

El campeón mundial de Moto3 en 2024 permaneció bajo observación médica porque acusó dolores en uno de sus brazos, aunque los exámenes descartaron lesiones óseas. El equipo Aspar reiteró que el piloto está “fuerte y volverá con más fuerza”, mientras se mantendrán los controles médicos en las próximas horas para garantizar su recuperación total.

En las redes sociales oficiales de Alonso postearon una foto del colombiano en el hospital y con un mensaje de tranquilidad para sus seguidores: “Gracias a Dios puedo subir esta foto sin ninguna lesión y con una sonrisa. Gracias a todos los que os habéis preocupado, hoy pasé miedo realmente, pero la vida nos volvió a sonreír. Toca descansar!!”.

El desarrollo de la carrera se vio nuevamente interrumpido por otro accidente entre Luca Lunetta y Sergio García Dols, aunque todos los pilotos involucrados permanecieron conscientes y sin lesiones graves. Tras la reanudación, Manuel González se quedó con la victoria y detrás llegaron Izan Guevara y Daniel Holgado, que lideraba la competencia en el momento del primer incidente.