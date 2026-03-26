Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires: cómo avanzan las obras de renovación y qué plazo tienen

Las obras de renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúan “a ritmo sostenido y según el cronograma estipulado”, indicaron desde la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Se refiere a los avances tanto en la futura pista como en los sectores de infraestructura edilicia, paddock y de servicios, lo que se puede advertir, además, gracias a un video que difundió el organismo sobre el proceso de construcción.

El despliegue evidencia la magnitud de la obra: excavadoras de gran porte, camiones, compactadoras y equipos topográficos trabajan de manera coordinada, acompañados por las dotaciones técnicas y operativas que supervisan cada etapa.

Las obras, según se proyecta, tienen un plazo de 12 meses desde su inicio, que tuvo lugar en enero pasado. La transformación del Gálvez no apunta solamente a modernizar su infraestructura, sino también a “reposicionarlo como un escenario competitivo a nivel internacional, capaz de recibir eventos de primer nivel mundial”, según los responsables de su actualización. El año próximo, por lo pronto, será el escenario de una fecha de MotoGP, y se espera avanzar para que reciba a la Fórmula 1 más adelante.

El viejo paddock y los boxes ya son historia: el Gálvez atraviesa el primer tramo de remodelación, con demoliciones, movimiento de suelos y ejecución de nuevas bases. GCBA

Esta semana estuvieron controlando el avance de las obras Juan Pablo Fasanella, presidente de la empresa AUSA, encargada de los trabajos; Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, y el director deportivo de la misma promotora, Carlos Ezpeleta, a quienes acompañó Orlando Terranova, presidente del grupo promotor OSD.

Según se anunció, el nuevo dibujo tendrá una longitud de 4,3 kilómetros, 14 metros de ancho en promedio y 14 curvas, y se calculoa que en la recta principal “se podrá alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora.

Actualmente, los trabajos muestran “un progreso coordinado en múltiples frentes en una etapa clave”, describe el comunicado. “Durante las últimas semanas, el foco estuvo puesto en la preparación estructural del predio, con tareas que combinan demoliciones, movimiento de suelos y ejecución de nuevas bases“. Las tareas se concentración en el área del paddock y los servicios, donde se trabajó en el terreno para la ubicación de las nuevas estructuras y se avanzó en la excavación y la preparación para las nuevas edificaciones en la parte interna del circuito, acorde con la información del ente porteño.

Las obras de remodelación son supervisadas por autoridades de la constructora AUSA y las promotoras MotoGP Sports Entertainment Group y OSD; entre los involucrados figura el periodista y empresario Felipe McGough. Prensa Gobierno de la Ciudad

En paralelo, la pista también atraviesa “una transformación profunda con trabajos para redefinir el trazado y adaptarlo a estándares internacionales”. En el video, sobre todo en las tomas aéreas, se observa la intervención que se está haciendo al costado de la recta principal. Se trata de “tareas de fresado de la capa asfáltica existente, demolición de pianos, retiro de defensas y eliminación de estructuras obsoletas”. Pero no solamente en ese sector del Gálvez se operó. Hubo “movimientos de suelo en sectores estratégicos, incluyendo la recta opuesta y el tramo comprendido entre las curvas 10 y 13, donde se proyecta un nuevo lineamiento”, detalla la secretaría.

Uno de los aspectos técnicos más relevantes entre los trabajados es la estabilización de suelos, cuyas intervenciones están destinadas a “asegurar la resistencia y durabilidad de la futura pista, un requisito indispensable para alcanzar la certificación Grado A”.

El proyecto contempla, además, obras hidráulicas y de drenaje, con aperturas de zanjas y ramales pluviales, esenciales para garantizar el escurrimiento del agua y evitar problemas estructurales a largo plazo.

Las obras en el autódromo de Buenos Aires

El diseño de la nueva pista está a cargo de la empresa del ingeniero alemán Herrmann Tilke, que ideó varios de los circuitos construidos de Fórmula 1 construidos en los últimos años. El nuevo dibujo, que requiere la destrucción de algunos lugares emblemáticos del Gálvez, fue objetado por muchos actores del ámbito del automovilismo nacional, pero el gobierno porteño, dueño del autódromo, siguió adelante con su proyecto. El nuevo escenario tomará en 2027 el espacio que dejó el autódromo de Termas de Río Hondo en MotoGP y sus categorías teloneras, y se espera que quede apto para albergar F. 1 unos años más tarde.