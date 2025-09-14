Agenda de TV del domingo: Rosario - Boca con Di María y Paredes, City vs. United y Vuelta a España
Fútbol local y exterior, cicilismo, básquetbol, motociclismo, golf y vóleibol en la oferta deportiva del día
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 14 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 15 Gimnasia vs. Unión. TNT Sports
- 15 Instituto vs. Argentinos. ESPN Premium
- 17.30 Rosario Central vs. Boca. TNT Sports
- 20 Tigre vs. Talleres. ESPN Premium
- 20 Defensa y Justicia vs. Platense. TNT Sports
Premier League
- 10 Burnley vs. Liverpool. ESPN y Disney+
- 12.15 Manchester City vs. Manchester United. ESPN y Disney+
Serie A
- 7.30 Roma vs. Torino. ESPN y Disney+
- 15.30 Milan vs. Bologna. Disney+
Liga de España
- 16 Barcelona vs. Valencia. Dsports
Ligue 1
- 12 PSG vs. Lens. ESPN 4 y Disney+
Primera Nacional
- 13 Los Andes vs. Almagro. TyC Sports
- 13.30 Nueva Chicago vs. Gimnasia (Jujuy). Dsports
- 15 Chacarita vs. Almirante Brown. TyC Sports
- 20 San Martín (Tucumán) vs. Atlanta. TyC Sports
Ciclismo
Vuelta a España
- 11.30 La 21ª y última etapa. Disney+
Motociclismo
MotoGP, Moto2 y Moto3
- 5.45 Gran Premio de San Marino. Las carreras principales. ESPN 2 y Disney+
Golf
- 7.20 BMW PGA Championship. Última vuelta. ESPN 3 y Disney+
Básquetbol
Eurobasket
- 11 Finlandia vs. Grecia. Por el tercer puesto. Dsports 2
- 15 Alemania vs. Turquía. La final. Dsports 2
Vóleibol
Mundial Filipinas 2025
- 10 Brasil vs. China. Dsports
- 10 Italia vs. Argelia. Dsports
- 23 Cuba vs. Colombia. Dsports 2
- 23 Turquía vs. Libia. Dsports
