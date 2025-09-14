LA NACION

Agenda de TV del domingo: Rosario - Boca con Di María y Paredes, City vs. United y Vuelta a España

Fútbol local y exterior, cicilismo, básquetbol, motociclismo, golf y vóleibol en la oferta deportiva del día

Los campeones mundiales Ángel Di María y Leandro Paredes se reencontrarán en una cancha, pero con las camisetas de Rosario Central y Boca Juniors, por el torneo Clausura.
Los campeones mundiales Ángel Di María y Leandro Paredes se reencontrarán en una cancha, pero con las camisetas de Rosario Central y Boca Juniors, por el torneo Clausura.MITCHELL LEFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 14 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 15 Gimnasia vs. Unión. TNT Sports
  • 15 Instituto vs. Argentinos. ESPN Premium
  • 17.30 Rosario Central vs. Boca. TNT Sports
  • 20 Tigre vs. Talleres. ESPN Premium
  • 20 Defensa y Justicia vs. Platense. TNT Sports

Premier League

  • 10 Burnley vs. Liverpool. ESPN y Disney+
  • 12.15 Manchester City vs. Manchester United. ESPN y Disney+
Alexis Mac Allister tiene un compromiso con Liverpool, el de este domingo contra Burnley como visitante por la Premier League.
Alexis Mac Allister tiene un compromiso con Liverpool, el de este domingo contra Burnley como visitante por la Premier League.Carl Recine - Getty Images Europe

Serie A

  • 7.30 Roma vs. Torino. ESPN y Disney+
  • 15.30 Milan vs. Bologna. Disney+

Liga de España

  • 16 Barcelona vs. Valencia. Dsports

Ligue 1

  • 12 PSG vs. Lens. ESPN 4 y Disney+

Primera Nacional

  • 13 Los Andes vs. Almagro. TyC Sports
  • 13.30 Nueva Chicago vs. Gimnasia (Jujuy). Dsports
  • 15 Chacarita vs. Almirante Brown. TyC Sports
  • 20 San Martín (Tucumán) vs. Atlanta. TyC Sports

Ciclismo

Vuelta a España

  • 11.30 La 21ª y última etapa. Disney+

Motociclismo

MotoGP, Moto2 y Moto3

  • 5.45 Gran Premio de San Marino. Las carreras principales. ESPN 2 y Disney+
El argentino Valentín Perrone (izquierda) actuará en la carrera principal de Moto3 del Gran Premio de San Marino.
El argentino Valentín Perrone (izquierda) actuará en la carrera principal de Moto3 del Gran Premio de San Marino.Gold & Goose Photography - Getty Images Europe

Golf

  • 7.20 BMW PGA Championship. Última vuelta. ESPN 3 y Disney+

Básquetbol

Eurobasket

  • 11 Finlandia vs. Grecia. Por el tercer puesto. Dsports 2
  • 15 Alemania vs. Turquía. La final. Dsports 2
Dennis Schroeder es líder de Alemania; el equipo campeón mundial irá por la corona del Eurobasket, frente a Turquía.
Dennis Schroeder es líder de Alemania; el equipo campeón mundial irá por la corona del Eurobasket, frente a Turquía.Sergei Grits - AP

Vóleibol

Mundial Filipinas 2025

  • 10 Brasil vs. China. Dsports
  • 10 Italia vs. Argelia. Dsports
  • 23 Cuba vs. Colombia. Dsports 2
  • 23 Turquía vs. Libia. Dsports
