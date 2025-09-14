Marc Márquez y un festejo con el sello de Leo Messi para acallar a los tifosi en Misano

La celebración dio la vuelta al mundo. Ocho años atrás, Real Madrid y Barcelona pulseaban por todos los títulos en el fútbol español, para enseñarse en la cima de la Champions League y tenían en las figuras de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi a los dos máximos exponentes en la categoría jugadores para batallar por el Balón de Oro. El 23 de abril de 2017, el imponente estadio Santiago Bernabéu resultó el escenario de un festejo icónico: Leo se quitó la camiseta y la enseñó a todos los hinchas madridistas. El gesto era un mensaje inequívoco, más allá de marcar el gol para la agónica victoria 3 a 2 de los blaugranas: un acto para enmudecer a los críticos en la propia casa de quien futbolísticamente era su máximo rival.

Esa obra tuvo una réplica este domingo en Misano, donde el MotoGP desanduvo la 16ª fecha del calendario: como catalán y simpatizante culé, el genial Marc Márquez (Ducati) emuló a Messi en la ceremonia de premiación y acalló a los tifosi que lo destrataron durante el fin de semana en el Gran Premio de San Marino. El piloto oficial Ducati desató su alegría ante los ojos de su eterno adversario de otros tiempos, Valentino Rossi.

El tradicional circuito es el patio trasero del héroe de los fanáticos italianos del motociclismo de velocidad, un espacio que se impone casi como un santuario para quien ostenta la mayor cantidad de coronas de MotoGP, con nueve estrellas, aunque la temporada señala que posiblemente a partir del próximo episodio, en Motegui (Japón), Márquez también firme esa estadística: con el récord de 512 puntos, el nacido en Cervera hace 32 años se encamina para calzarse otra vez la corona.

El quiebre se produjo el sábado, durante la Sprint Race. Márquez dominaba la carrera, y con un puñado de vueltas para el final se cayó, le sirvió el triunfo a Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) y sin imaginarlo provocó un estallido de los tifosi, que celebraron con más entusiasmo y ruido el accidente que protagonizó el catalán que la propia victoria de un piloto italiano, un producto de la VR46 Riders Academy, la estructura que montó Rossi, quien es su mentor y un inspirador para la búsqueda de sus metas.

El griterío en la pista, las imágenes que se repitieron miles de veces y los comentarios en las redes sociales resultaron un combustible para Márquez, que en la noche previa al éxito se juramentó que dejaría la piel para terminar en la cima del clasificador en la carrera de larga duración.

Marc Márquez y su hermano Álex, los dos pilotos que pulsean por la corona de MotoGP LOIC VENANCE - AFP

“Siempre Messi ha sido un referente dentro y fuera del campo. Ha estado en los momentos difíciles haciendo callar con clase, un señor dentro y fuera y emular a Messi es imposible. Anoche vi las redes sociales, como no, y hoy tenía un extra de concentración y energía y muchas ganas de ganar y lo celebré a lo Messi, aunque estoy lejos de ser Messi”, relató Márquez ante los micrófonos de DAZN, consumado el triunfo, tras una batalla sin cuartel con Bezzecchi.

En marzo pasado, antes del Gran Premio de la República Argentina, que se desarrolló en Termas de Río Hondo, el catalán enseñaba su fanatismo por Leo en una charla con LA NACION: “Como hincha de Barcelona, soy fan y admirador de Messi; siempre fue un referente. Siempre pongo dos nombres como ejemplos: Rafael Nadal y Messi. Por como gestionaron el talento en el campo y la vida personal, por carácter y carisma. Eso es para cualquier chaval que empieza y que se pregunta cómo debo ser: ¡como Messi!”, explicaba.

La visita a Misano dejó expuesta la vieja rivalidad Rossi-Márquez, como también el respeto del catalán para quien le ofrece una verdadera aplanadora en los circuitos. “Agradezco a la gente que me arropa, a Ducati que se porta superbién. Ayer había tanta gente y no es fácil escuchar cómo te llaman de todo. Pero tengo 32 años para aguantar eso y más”, señaló, quien mostró respeto por la actuación de Bezzecchi, que lo hizo sudar para firmar el triunfo 99 en el MotoGP.

El italiano, de Rimini, lideró en el inicio la carrera, aunque a falta de 16 giros sucumbió ante Márquez y aunque pretendió arrebatarle el festejo debió contentarse con el segundo puesto. “Iba al límite, respondió muy bien y debo felicitarlo. Fue una de las carreras, si no la que más, difíciles del año. En el corralito no tenía fuerzas para gritar”, agregó Márquez.

El resumen del triunfo de Marc Márquez

La pulseada tenía un plus. El catalán viajaba tan al extremo que quedó a tiro de una sanción –long lap-, por exceder los límites de la pista. Un castigo hubiera dinamitado el triunfo y otras serían las cuentas para ilusionarse con abrochar el nuevo título en Japón, un trazado que ya conoce de sus conquistas: en Motegui obtuvo los mundiales en 2014, 2016 y 2018.

“Da igual, lo importante es mantener este nivel de velocidad y espíritu de concentración. El error de ayer puede pasar, nadie es perfecto. Hoy lo camuflamos y estoy contento porque para Ducati era importante celebrar las dos victorias en Italia. El título está cerrado y falta poner el candado, sea en Japón o en Indonesia. Es cuestión de tiempo, cerrarlo lo antes posible sin volverse loco. Japón sería bonito y si es Indonesia, también: lo hemos sufrido todos juntos”.

En la próxima cita, en Motegui, el 28 de septiembre, Marc necesita sumar tres puntos más que su hermano Álex (Ducati/Gresini Racing), el único en condiciones matemáticas de frustrar su temporada de ensueño y que se refleja en los 25 triunfos entre Sprint Race y grandes premios. Un año inolvidable, como el antagonismo que se perpetuó con Rossi y que en Misano se revalidó como en los calendarios más fogosos y de jugarretas que en oportunidades excedieron los límites reglamentarios. Márquez triunfó y con su buzo se blindó de los ataques.