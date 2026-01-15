Rally Dakar: la segunda etapa maratón, un accidente espeluznante y pilotos de motos con huesos rotos

La carrera más extrema del planeta, el desafío de mayor calibre que un piloto puede encarar durante dos semanas. El desierto y las rocas, el calor del día y las bajas temperaturas de la noche, los descansos en carpas individuales y a cielo abierto, la alimentación con raciones militares son algunos de los múltiples retos que tienen que sortear los participantes del Rally Dakar. La clase reina de la competencia más destacada y de mayor historia del rally-raid es el motociclismo, y también la más peligrosa. Los riders y los amateurs combinan en el camino velocidad con navegación para cumplir el parcial en el menor tiempo posible.

El desierto, la pista, abren trampas: no descubrir un waypoints implica retrasarse, limar las posibilidades de pulsear por la victoria; encarar con optimismo desmedido un salto, una duna, e intentar llegar al límite de velocidad en caminos de ripio y piedras pueden ser prolegómeno de una caída. El segundo parcial de la segunda etapa maratón de 2026, un recorrido de 368 kilómetros cronometrados entre el campamento refugio y Bisha, dejó secuelas: el australiano Daniel Sanders, de KTM y defensor del Touareg, se fracturó una clavícula; el español Arnau Lledó protagonizó un espeluznante accidente, se fracturó el tobillo izquierdo y fue trasladado en helicóptero.

Edgard Cante (KTM) socorre a su compatriota Lledó, que se accidentó en las dunas apenas iniciada la décima etapa del Rally Dakar. @dakar

La décima etapa se presentó como una batalla entre los tres principales candidatos a la victoria en motos y terminó en un drama para Sanders; un suplicio para el argentino Luciano Benavides, también de KTM, y un alivio para el estadounidense Ricky Brabec, de Honda. El trinomio no se guardó energías y salió a la pista decidido, sin especular. La gloria no tiene precio. Sanders inició la jornada como líder del clasificador general y por constancia y velocidad era el favorito, pero en el kilómetro 138 las esperanzas de repetir el triunfo de 2025 se desvanecieron por una caída dura del australiano, de 31 años, que es animador desde 2019. El accidente enseñó el espíritu del Dakar: Brabec detuvo la marcha para asistir a quien era el principal rival. La organización más tarde devolvió el tiempo perdido al estadounidense, que al recuperar 1m37s trepó a la cima general.

La ayuda de Brabec a Sanders, su principal rival

Respect. A crucial moment in this year’s race as Daniel Sanders crashed on Stage 🔟 and Ricky Brabec was there by his rival’s side to assist 🤝#DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/BQeZJOvSIj — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2026

“Pasé por encima de una duna y fue bastante aterrador. Casi aterricé sobre Tosha [Schareina, piloto de Honda], faltó muy poco. Y en cuanto me levanté supe que la clavícula estaba rota, y también el esternón. No fue agradable seguir manejando en las dunas, desafortunadamente ahí perdí el rally”, se lamentó amargamente Sanders, que completó el parcial –230 kilómetros– y al llegar a Bisha manifestó que la idea es afrontar las tres etapas que restan de la carrera. “Reevaluaré las lesiones con el equipo para ver si es seguro. No nos rendimos: mamá y papá no criaron a un cobarde, así que no voy a abandonar hasta que alguien me saque a rastras de la carrera. No voy a parar”, aseveró Chucky, que arribó 27 minutos más tarde que el vencedor de la etapa, el francés Adrien van Beveren (Honda); de primero cayó al cuarto casillero global, a 17m37s de diferencia de Brabec.

El vuelo de Daniel Sanders (KTM) en las dunas del desierto de Arabia Saudita; el australiano largó la décima etapa como líder general, pero se accidentó, sufrió fracturas de clavícula y esternón y se retrasó al cuarto casillero. A.S.O./F.Gooden/DPPI

Sanders evitó la asistencia médica, porque teme que le prohíban seguir. “No puedo levantar el brazo, así que me agarro del manillar y noto cómo el hueso se me clava en la piel. No es agradable, duele mucho, pero me hace más fuerte”, explicó las sensaciones de correr con la fractura. Y sobre cómo afrontará el resto, tiene una idea: “Si acabo de correr 150 kilómetros por las dunas de arena, no debería ser tan grave. Ahora todo es roca, así que puedo levantarme y seguir; si fueran dunas sería más difícil. Los caminos de grava son un poco más fáciles”.

After a scary crash, Daniel Sanders is back at the bivouac. Drop your support messages below ❤️⬇️#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/7QNaOXTGNR — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2026

El Dakar no reconoce entre pilotos experimentados, como Sanders, y novatos, como Lledó. El español fue protagonista de uno de los accidentes más espectaculares de la carrera. Apenas en la salida del especial, el drama rodeó al deportista de 23 años. La aventura tenía un propósito: firmar una actuación que le permitiera convertirse en piloto profesional. Hasta el año pasado, el catalán combinaba el motociclismo con trabajar en la construcción con su padre. En la obra, Arnau es el peón de Quico, según relata un artículo de Mundo Deportivo. “Mi padre me animó a intentarlo, pero dijo que si veía que no llegaba, que volviera a ayudarle. Si llego, perfecto, pero si no, volveré a su lado”, comentó con entusiasmo.

El desconsuelo de Lledó, el joven catalán que se estrenaba en el Dakar; hasta el año pasado, el piloto ayudaba a su padre en el rubro de la construcción. @dakar

Decimonoveno en la clasificación general, a más de 5 horas de Sanders, vio estrellado su sueño en las dunas. La moto que lo antecedía escupió tanta arena que Lledó quedó ciego y en un salto en velocidad fue despedido por la moto y protagonizó una caída aparatosa. El primer parte, sin revisión de los médicos del hospital que se emplaza en el vivac, señaló una fractura en el tobillo izquierdo. Tendido junto a la moto, el español tuvo como primer asistente a su compatriota Edgar Canet (KTM), ganador del prólogo y de los primeros especiales, y que el martes rompió la llanta delantera, que tuvo que arreglar por sus propios medios ya que no tenía asistencia del equipo, al tratarse de una etapa maratón.

David Castera, director de la carrera, asiste a Lledó; el piloto será evaluado en Barcelona y se determinará la fecha de la operación por la rotura del tobillo izquierdo. @dakar

Los médicos evacuaron a Lledó en helicóptero y el ex piloto y navegante David Castera, actual director del Rally Dakar, fue uno de los que ayudaron al traslado en el lugar. “Una fuerte caída. Un tobillo roto. Pero una verdadera mentalidad guerrera. Toda la Familia Dakar te desea pronta recuperación”, señaló en un posteo en redes sociales la cuenta oficial de la carrera. Al llegar al vivac, la persona que apoyó la aventura de Lledó, Ferran Zaragoza, avisó: “No te preocupes: el año que viene estará aquí”.

A hard fall. A broken ankle.

But a true warrior mindset.

The entire Dakar Family wishes you a strong recovery ❤️#DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/PSOUFIuccD — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2026

Los periodistas que siguen la competencia en Arabia Saudita señalaron que el piloto fue trasladado desde Bisha hasta el aeropuerto de Riad, donde tomó un vuelo con destino a Barcelona. Ahí será evaluado y los médicos determinarán la fecha de una operación.

“El piloto se encuentra bien, aunque sufrió lesiones en la pierna. En las próximas horas le serán realizadas pruebas médicas para obtener un diagnóstico concreto y valorar los pasos a seguir. Hasta el momento del abandono, Arnau estaba firmando un gran Dakar, mostrando regularidad, velocidad e inteligencia sobre la moto, gestionando cada etapa con madurez y determinación. Le deseamos una pronta y completa recuperación. Estamos seguros de que volverá más fuerte”, comunicó el equipo Pedrega Team.

Brabec vs. Benavides; Honda vs. KTM

El Dakar mostró que todo puede suceder. Mientras, los resultados de la décima etapa exponen un duelo entre Brabec y Benavides, que contarán con el apoyo de los restantes componente de los respectivos equipos oficiales para lograr la victoria. Detrás de los pilotos está el duelo de marcas entre Honda y KTM, la máxima vencedora en la prueba, con 20 éxitos. “Una lástima lo que pasó con Daniel, que se comió una duna. Yo también me la comí, pero por suerte no me caí”, lamentó Luciano Benavides, el salteño que pretende copiar los dos triunfos que selló su hermano Kevin, que festejó con las dos marcas y este miércoles terminó la etapa en el tercer puesto en Challenger.

Ricky Brabec, con Honda, es el nuevo líder de la clasificación general en motos; el estadounidense asistió a Daniel Sanders y la organización le devolvió el tiempo perdido. A.S.O./F.Gooden/DPPI

El argentino se adueñó del clasificador general, pero la organización devolvió a Brabec el tiempo perdido en la asistencia a Sanders y el estadounidense lleva 56 segundos de ventaja. La etapa puso contra las cuerdas a Benavides, al borde del abandono: “Un día de locos. Empecé muy bien, luego tuve una caída... Pero en la segunda parte llegué a pensar que mi Dakar había terminado. Me quedé enterrado en una duna, no había forma de salir, y perdí como cinco minutos, pero Bradley Cox [Sherco Rally Factory] y Neels Theric [Kove Factory Racing] me ayudaron. Les estoy agradecido, porque gracias a ellos terminé el tramo. Para completar, le pegué a un árbol y creo que terminé de romperme la rodilla. Si llegó hasta acá, va a llegar hasta el final”, analizó Luciano, que no quiere proyectar más allá: “Pongo la cabeza en lo que tengo que hacer, nada más”.

Luciano Benavides completó el día entre el sufrimiento, la angustia y el alivio; el salteño de KTM se mantuvo en pie y es el retador de Brabec, a falta de tres parciales. A.S.O./F.Gooden/DPPI

De la etapa maratón a una de 882 kilómetros, con 346 cronometrados, indica la hoja de ruta que tiene el Rally Dakar para el parcial número 11, de este jueves. Una nueva aventura con múltiples desafíos. De eso se trata la carrera más exigente del mundo.