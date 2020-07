Quartararo lleva siete pole positions en su joven trayectoria en la categoría máxima, pero aún le falta un triunfo; por lo pronto, esté sábado batió el mejor tiempo histórico de vuelta de Jerez de la Frontera. Fuente: AFP

Fabio Quartararo debutó en MotoGP el año pasado, cuando consiguió seis pole positions. Tiene 21 años, apenas más de una mitad de la edad de su rival Valentino Rossi. Corre con la misma marca, la prestigiosa Yamaha, pero él lo hace en el equipo satélite, y la estrella, en el oficial. De todos modos, en la categoría, y en la empresa japonesa, están advertidos: en 2021, el chico reemplazará al consagrado, en un casi seguro enroque.

Como para dar otra muestra de su proyección, Quartararo registró el mejor tiempo de la prueba de clasificación del Gran Premio de España, el inaugural de esta atípica temporada. Y no sólo eso: batió por más de un segundo el récord histórico del autódromo de Jerez de la Frontera. Aunque es cierto que hubo mucha incidencia de las máquinas en eso: 19 de los 22 pilotos anduvieron por debajo de la marca que en 2019 había establecido Marc Márquez. Claro que nadie tan rápido como Quartararo, que partirá delante de sus 21 adversarios en la carrera que se largará a las 9 de la Argentina, con televisación de ESPN y una previsión de 21 giros.

Su nombre suena italiano, pero Fabio Quartararo es francés, de Niza, nada lejos del país de origen de su apellido y su nombra de pila. Es una estrella en ascenso del motociclismo mundial, a tal punto que el legendario y vigente Rossi habla públicamente de sus gestiones para "descender" a la escuadra satélite en la que hoy compite su futuro sucesor en la principal. Por caso, El Doctor de 41 años quedó lejos, 11º y a un segundo de la vanguardia, en un sábado de mucho calor en Andalucía, algo que no sorprende en el verano del sur de España, mientras el muchacho de 21 marcó 1m36s705/1000, a un promedio de 164,6 kilómetros por hora, y superó por 1s346/1000, una enormidad, el récord que tenía Márquez (1m38s51/1000) desde el año pasado. Y pudo hacerlo por más diferencia.

"La última vuelta fue casi perfecta. Cometí un error, entonces no pensaba que la vuelta fuera tan buena, porque alguien se había caído en la curva 11 y no pasé como antes. Pero estoy muy contento con la vuelta. Marc está por encima, está claro, pero nosotros estamos ahí peleando para estar lo más cerca posible", reconoció Quartararo tras anotarse la séptima pole position de su breve trayectoria. Una trayectoria a la que por ahora le faltan victorias, un aspecto no menor. Son mucho más difíciles que las poles, claro. Por eso el respeto del joven a Márquez, el coloso de las seis coronas.

"Está claro que siempre se puede mejorar, pero puedo considerar que el objetivo principal, que era la primera fila, está cumplido. Será una carrera dura, difícil, de gestión de neumáticos, de gestión física. El calor aprieta", argumentó, por su parte, el campeón, símbolo de Honda. Lo sabe: no es lo mismo hacer un giro a fondo viajando solo que sostener un ritmo alto durante 21 vueltas y en el tránsito entre contrincantes. Los domingos exigen una táctica y una templanza por las que los sábados no se interesan. De hecho, la administración de los neumáticos en una tarde de alta temperatura será fundamental.

Lo tiene claro Márquez, que en el mismo escenario en 2019 terminó venciendo tras partir tercero. Y la misma posición de salida ocupará este domingo... Entre Quartararo y él hubo 157/1000 y también otro español, Maverick Viñales, que se situó a 139/1000 del francés y compite en el mismo equipo del poleman, Yamaha Petronas.

Además de un día de calor en Jerez de la Frontera, fue uno de caídas. La peor tuvo como protagonista y víctima a otro piloto local, Alex Rins, que padeció una fractura, una luxación y una dislocación en el hombro derecho, con músculos dañados. En tanto, en las categorías menores, el español Jorge Martín quedó primero en Moto2, el japonés Tatsuki Suzuki realizó el mejor giro en Moto3 y el brasileño Eric Granado obtuvo la pole en MotoE, la división de motos eléctricas. Todo, en un contexto de apenas 1200 personas en el autódromo (no hubo espectadores) y otras medidas sanitarias a raíz del coronavirus. Los corredores se expusieron a exámenes cinco días antes de la competencia y desde entonces permanecieron en confinamiento, y además hay testeos aleatorios y trabajo en grupos aislados.

Fabio Quartararo (Francia, Yamaha Petronas), 1m36s705/1000 Maverick Viñales (España, Yamaha Petronas), a 139/1000 Marc Márquez (España, Honda), a 157/1000 Francesco Bagnaia (Italia, Ducati-Pramac), a 250/1000 Jack Miller (Australia, Ducati-Pramac), a 748/1000 Cal Crutchlow (Reino Unido, Honda-LCR), a 749/1000 Pol Espargaró (España, KTM), a 788/1000 Andrea Dovizioso (Italia, Ducati), a 830/1000 Alex Rins (España, Suzuki), a 931/1000 Franco Morbidelli (Italia, Yamaha-SRT), a 969/1000 Valentino Rossi (Italia, Yamaha), a 1s36/1000 Joan Mir (España, Suzuki), a 1s79/1000