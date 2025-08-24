Un cierre infartante en el GP de Hungría de Moto3: Valentín Perrone quedó segundo y a 18 milésimas de la victoria

Una performance en franco ascenso. Una evolución continua que marca un horizonte de elite. Y apenas 18 milésimas de diferencia, a un suspiro de quedar en el escalón más alto. Esa es la distancia en que quedó el argentino Valentín Perrone del español Máximo Quiles en el Gran Premio de Hungría de Moto3, en el que los dos pilotos brindaron un gran espectáculo en la lucha por la victoria.

Perrone estuvo demasiado cerca de la victoria, tanto que llegó como líder a la última vuelta, pero Quiles lo superó en la curva 5 y después el argentino no pudo recuperar el puesto, incluso, cuando hasta tuvieron un toque en la recta de llegada. Completó el podio David Muñoz, quedó en el cuarto lugar Ángel Piqueras y en el quinto se ubicó José Antonio Rueda.

¡LA MEJOR DEFINICIÓN DEL AÑO! Valentín Perrone y Máximo Quiles lucharon hasta el último segundo y nos regalaron el final más emocionante de Moto3. 😱🔥



El español ganó por 0.018 milésimas. 😳



Perrone estuvo en la pelea por la victoria durante las 20 vueltas que duró la carrera de la cilindrada menor en el circuito Balaton Park. Partió desde el segundo lugar y el cuarto puesto parcial fue la peor posición que tuvo. El argentino tomó la punta de la carrera en el giro 11 y se mantuvo ahí hasta el último tramo de la prueba.

Los fanáticos del motociclismo quedaron impactados por el duelo de los dos pilotos de 17 años, que están en su primera temporada en el Mundial. Es más: para Perrone fue la carrera N° 14, mientras que Quiles apenas corrió 10, ya que no pudo participar de las dos primeras fechas (otras dos no estuvo por una lesión), porque no tenía los 17 años, la edad mínima para participar de Grandes Premios.

El desenlace de la prueba fue realmente increíble, tanto que a 250 metros de del final, el argentino recuperó la punta, pero Quiles aguantó y le puso el cuerpo. Perrone se lo sacó de encima al español con el codo en plena recta, a fondo, pero finalmente, el español tuvo más velocidad en el tendido recto y ganó la lucha por 18 milésimas.

Perrone celebró el segundo puesto, su mejor posición en Moto3 (había sido tercero en la catedral de Assen). El argentino venía de conseguir la pole en Austria. “Sabía que Máximo salía muy rápido de las curvas, que se tiraría en la última vuelta y mi plan era que, si yo era segundo, me iba a tirar en la última chicana o en la última curva y lo hice. En la salida me pasó por nada. Igual disfruté mucho la carrera, quiero agradecerle a mi equipo porque trabajó muchísimo en el verano. Gracias a todos los que me apoyan”, dijo Perrone antes de subir al podio.

La escudería felicitó a Perrone por tu tarea en Hungría: “¡Dos parques cerrados consecutivos para el Coyote! ¡Otra actuación sobresaliente de nuestro novato @valentinperrone73, que se ha hecho con el segundo puesto con gran determinación en suelo húngaro! ¡Bravo, chico!"

Perrone demostró, en su primera temporada en el Mundial, todo su potencil con la KTM del equipo Tech3. Con el podio en esta prueba, logró ubicarse en el séptimo lugar en la tabla general, con 92 puntos (lidera José Antonio Rueda, con 250). El piloto argentino acumula una seguidilla de 12 carreras finalizadas en zona de puntos. Todavía quedan ocho fechas para el final de la temporada y Perrone quiere cerrar la temporada con un triunfo.