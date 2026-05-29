Mundial 2026, en vivo: Scaloni presentó la lista de los 26 futbolistas convocados, con ausencias y sorpresas
Las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y reacciones sobre los partidos
LOS ELEGIDOS ¿Qué lista es mejor? De los campeones de Qatar a los convocados para 2026
La lista definitiva ya está. Más allá de algún nombre inesperado, como Facundo Medina, y de las previsibles ausencias, hay un dato que sobresale al observar la nómina de Lionel Scaloni rumbo al Mundial 2026: el corazón de la selección argentina llega a esta Copa del Mundo en una etapa de mayor madurez que en Qatar. Muchos de los futbolistas que hace cuatro años todavía intentaban establecerse en la élite europea hoy atraviesan otro momento de sus carreras. En un plantel que mantiene buena parte de la base campeona, y al igual que en Qatar 2022, la mayoría de los futbolistas tienen entre 23 y 28 años; la diferencia es que ahora llegan con mucho más rodaje en el equipo nacional, mayor experiencia en competencias de máximo nivel y un recorrido que los consolidó en algunos de los clubes más importantes del planeta.
En busca del bicampeonato, Scaloni vuelve a apoyarse en el núcleo de los campeones del mundo: el 65% de los convocados estará nuevamente presente respecto de Qatar 2022, el porcentaje más alto entre los planteles argentinos que disputaron dos Mundiales consecutivos después de haber obtenido el título. Se trata de 17 jugadores. Entre 1978 y 1982 repitieron ocho de los 22 jugadores, apenas un 36%. Entre 1986 y 1990, en cambio, fueron apenas seis sobre 22, un 27%.
Lista de 26 de Lionel Scaloni para el Mundial: la AFA presentó los convocados con Messi, ausentes y sorpresas
La lista definitiva de la selección argentina para el Mundial 2026 confirma mucho más que una serie de nombres propios. Sin grandes sorpresas, Lionel Scaloni volvió a sostener la base que conquistó Qatar 2022 y respaldó, casi puesto por puesto, a un grupo que lleva varios años construyendo una identidad reconocible dentro de la cancha. Hay futbolistas que llegan con molestias físicas, otros que pelearon su lugar hasta último momento y también variantes capaces de adaptarse a distintos sistemas y funciones, una característica cada vez más valorada por el cuerpo técnico en tiempos de calendarios ajustados y poco margen de preparación. En ese escenario, la presencia de Lionel Messi, que disputará su sexto Mundial, aparece como el símbolo más fuerte de una convocatoria que no busca homenajear el pasado, sino sostener la continuidad de un proyecto que todavía quiere seguir compitiendo por todo.
El mensaje de River para Montiel, tras ser citado al Mundial
Una vez más, River dice presente en la Selección Argentina. 🇦🇷⚪🔴⚪— River Plate (@RiverPlate) May 29, 2026
Gonzalo Montiel, junto a los surgidos de nuestras formativas Enzo Fernández, Julián Álvarez, Exequiel Palacios y Facundo Medina, fueron convocados para disputar el Mundial 2026. pic.twitter.com/r4MfJknfyD
La reacción de los convocados por Scaloni al Mundial: “Un sueño hecho realidad”
Facundo Medina, Nico Paz y Gerónimo Rulli se expresaron en redes sociales tras la difusión de la lista de los convocados de la selección argentina para el Mundial.
“No dejen de soñar nunca, por favor”, escribió Medina en una historia de Instagram compartiendo una imagen de su infancia.
Por su parte, Paz manifestó reposteando la publicación que la AFA “Un sueño hecho realidad”. Por último Rulli, campeón en Qatar, reposteó una publicación de su pareja, Rocío Espósito, quien lo felicitó con los emojis de aplausos con la siguiente leyenda: “Con toda la fuerza de los argentinos”.
Dónde juega Argentina en el Mundial 2026
- Arrowhead Stadium - Kansas: Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas.
- AT&T Stadium - Texas: Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105,000 personas para eventos con público de pie.
El mensaje de la FIFA ante la lista de la Argentina
El riesgo Scaloni y el sector de la lista de 26 que ofrece interrogantes: ¿la mejor defensa sigue siendo un buen ataque?
La lista de Lionel Scaloni partía de una muy buena base. Al ser la selección argentina con mayor cantidad de títulos, pero –sobre todo- con un alto rendimiento sostenido en el tiempo para conseguir esos logros, resolver a los 26 para disputar el Mundial 2026 no debería generar demasiadas sorpresas desde los gustos y evaluaciones tácticas y técnicas; sí aparecía –lógicamente- el condicionante de las lesiones, que en un certamen que se disputará en poco más de un mes pueden ser traicioneras.
El Mundial de Qatar, las Copas Américas de Brasil y Estados Unidos, la Finalíssima ante Italia: los cuatro títulos conquistados por Scaloni no solo hicieron que aparezcan figuras que se impongan como titulares, sino que fueron creciendo en paralelo con el techo colectivo. Lo que más entraba en debate interno -del propio cuerpo técnico- no era el “quiénes” sino el “cómo”. Si no existieran las lesiones, la lista de 26 se habría resuelto hace meses quizás. Pero en el “cómo” llegan o están cada uno de los futbolistas entran en juego los “detalles”.
Cuáles son las nuevas incorporaciones de Scaloni a la selección argentina para el Mundial 2026
Scaloni apostó por la continuidad, pero también abrió la puerta a la renovación: casi una decena de los 26 convocados tendrá su bautismo mundialista. Ellos representan las distintas piezas del recambio construido tras Qatar 2022.
En el arco se suma Juan Musso, mientras que en la defensa se destacan Leonardo Balerdi y Facundo Medina. El mediocampo suma a Valentín Barco, pero es en la delantera donde se concentra la mayor renovación con Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.
Las dos grandes ausencias de la lista de Scaloni para el Mundial 2026
Entre campeones del mundo que perdieron lugar y futbolistas que llegaban en crecimiento, Lionel Scaloni tomó decisiones para definir los 26 convocados que defenderán el título conseguido en Qatar.
La ausencia más resonante entre los campeones del mundo es la de Marcos Acuña. El lateral izquierdo de River, que había integrado el plantel campeón en Qatar 2022 y también formó parte del ciclo durante las eliminatorias, finalmente no logró meterse en la lista definitiva. Un excompañero suyo en River también se quedó afuera, Franco Mastantuono, una ausencia más previsible por los altibajos en Real Madrid.
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