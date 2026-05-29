Mundial 2026, en vivo: Scaloni presentó la lista de los 26 futbolistas convocados, con ausencias y sorpresas

La lista definitiva ya está. Más allá de algún nombre inesperado, como Facundo Medina, y de las previsibles ausencias, hay un dato que sobresale al observar la nómina de Lionel Scaloni rumbo al Mundial 2026: el corazón de la selección argentina llega a esta Copa del Mundo en una etapa de mayor madurez que en Qatar. Muchos de los futbolistas que hace cuatro años todavía intentaban establecerse en la élite europea hoy atraviesan otro momento de sus carreras. En un plantel que mantiene buena parte de la base campeona, y al igual que en Qatar 2022, la mayoría de los futbolistas tienen entre 23 y 28 años; la diferencia es que ahora llegan con mucho más rodaje en el equipo nacional, mayor experiencia en competencias de máximo nivel y un recorrido que los consolidó en algunos de los clubes más importantes del planeta.

En busca del bicampeonato, Scaloni vuelve a apoyarse en el núcleo de los campeones del mundo: el 65% de los convocados estará nuevamente presente respecto de Qatar 2022, el porcentaje más alto entre los planteles argentinos que disputaron dos Mundiales consecutivos después de haber obtenido el título. Se trata de 17 jugadores. Entre 1978 y 1982 repitieron ocho de los 22 jugadores, apenas un 36%. Entre 1986 y 1990, en cambio, fueron apenas seis sobre 22, un 27%.