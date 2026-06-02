Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En la décima jornada inician los cuartos de final de los torneos masculino y femenino; juegan Alexander Zverev y
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Este martes 2 de junio continúa Roland Garros 2026, el segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia; con los primeros partidos de cuartos de final de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 6 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Tanto en el campeonato de varones como en el de mujeres hay encuentros y se disputan en el estadio Philippe Chatrier. Por el primero, Alexander Zverev (2°), el máximo favorito al título por la eliminación de Jannik Sinner (1°) más la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, choca con el español Rafael Jódar (27°) desde las 8.20 (hora argentina). Luego, a las 15.15, se enfrentan Jakub Mensik (26°) vs. el brasileño João Fonseca (28°).
Partidos de Roland Garros este martes 2 de junio
- Jakub Mensik (26°) vs. João Fonseca (28°) - Martes 2 de junio a las 15.15 en el estadio Philippe Chatrier.
- Rafael Jódar (27°) vs. Alexander Zverev (2°) - Martes 2 de junio a las 8.20 en el estadio Philippe Chatrier.
Cuadro de Roland Garros masculino
Tabla de campeones de Roland Garros
- Rafael Nadal (España) - 14 títulos
- Max Décugis (Francia) - 8
- Björn Borg (Suecia) - 6
- Henri Cochet (Francia) - 5
- André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4
- Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 3
- Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - 2
En el certamen femenino Miirra Andreeva (8ª) vs. Sorana Cirstea (18ª) abren la jornada mientras que, a continuación, juegan Elina Svitolina (7ª) vs. Marta Kostyuk (15ª).
Partidos de Roland Garros femenino este lunes 1° de junio
- Elina Svitolina (7ª) vs. Marta Kostyuk (15ª) - Martes 2 de junio a las 7.10 en el estadio Philippe Chatrier.
- Miirra Andreeva (8ª) vs. Sorana Cirstea (18ª) - Martes 2 de junio a las 6 en el estadio Philippe Chatrier.
Cuadro de Roland Garros femenino
Tabla de campeonas de Roland Garros femenino
- Chris Evert (Estados Unidos) - 7
- Suzanne Lenglen (Francia) / Steffi Graf (Alemania) - 6
- Adine Masson (Francia) / Margaret Court (Australia) - 5
- Helen Wills-Moody (Estados Unidos) / Iga Swiatek (Polonia) / Justine Henin (Bélgica) - 4
- Hilde Sperling (Alemania) / Arantxa Sánchez (España) / Monica Seles (Yugoslavia) / Serena Williams (Estados Unidos) - 3
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