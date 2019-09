Crédito: Imagen de TV

Los manuales dicen que el periodista siempre debe tomar distancia de los protagonistas. Aplica para todos los ámbitos: el político, el deportivo, el de espectáculos. Pero el caso de José Montesano, que cubre el Mundial de básquetbol para TyC Sports, es particular: mantiene un especial vínculo con el plantel de la selección y es muy querido en el mundo de la pelota naranja, como también en el voleibol. Es el cronista que se permite llorar y emocionarse junto con los jugadores.

Aunque hay una contundente y dolorosa razón para que ese lazo con los deportistas se haya fortalecido tanto: de un día para el otro le diagnosticaron un cáncer de ganglios. Desde aquellos fatídicos primeros días de 2017, "El Mosquito" afrontó una situación tan critica como desconocida, ya que nunca le había tocado tan de cerca. Tuvo que afrontar una amenaza directa contra su salud y de repente se le vino el mundo abajo. Cuando le cayó el diagnóstico, su cabeza se disparó a otro lado y sobrevinieron los fantasmas.

"Tardé en darme cuenta de que tenía que vivir y no me podía morir. Es muy difícil pensar en tu propia muerte", señaló en su momento, y describió: "Llega el día en el que pensás en los que quedan". Su esposa, sus hijos (Emiliano y las mellizas Juana y Catalina), su madre (Delia) y sus amigos acompañaron su convalecencia con mucho amor. Y hoy, gracias al suceso de la selección de básquetbol en el Mundial, el oriundo de Olavarría -más de dos décadas en TyC Sports- atraviesa el momento de mayor popularidad de su carrera profesional, que lógicamente se había visto interrumpida en varios lapsos por este episodio médico.

En varios momentos de mi vida pensé que nunca más iba a estar frente a una cámara. Esto para mí es fuerte, único. Quiero ser agradecido. De eso se trata la vida José Montesano (periodista de TyC Sports)

Ahora, todo es felicidad: una vez que se consumó la victoria ante Francia, los jugadores lo rodearon en la zona mixta y empezaron a saltar con él, para insultarlo en broma. Enseguida, Facundo Campazzo le robó los lentes y Gabriel Deck le tomó el micrófono, para hacerle una mini entrevista sobre el partido. Incluso a lo largo de la Copa del Mundo, los jugadores le tocaron la cabeza por cábala e hicieron chiste cantando canciones en cámara. Esto, sin perder del foco las entrevistas convencionales que hizo acerca del juego y las historias de vida, cubriendo cada secuencia importante del evento en Oriente.

Fueron muchas jornadas de reposo, replanteos de vida y temores. Hasta que el 29 de julio de 2017 le dieron el alta, gracias al trabajo del equipo médico encabezado por el doctor Posse y la ayuda clave de su psicólogo, Néstor Barbón.

"Lo más doloroso fue pensar que podía dejar un agujero muy significativo. Durante la enfermedad sentí el apoyo del canal desde las redes, hasta los que me iban a ver en la internación, desde el primero hasta el último. Eso también fue importante. También colegas que no conozco me hacían llegar sus mensajes y se acercaron. En esta situación, uno dimensiona un montón de situaciones que antes uno no le daba tanta pelota. Lo importante para una persona en esta situación es recibir tanto cariño especial. Si no lo pasas es difícil darte cuenta de eso, no tomas dimensión".

Montesano, conocido también por sus relatos del voleibol ( "¡punto, punto, punto!" y "Las manos de todos los pibes arriba"), recordó aquellos tiempos de cama y medicamentos: "El médico me dijo en su momento que existía la posibilidad de un autotrasplante de médula. Al principio no estaba joya físicamente, me cagaron a palos con las quimio, eran seis días de internación con quimio permanente. Eso me cansó y me llevó un tiempo reacomodarme, sacar todo lo que me metieron que arrasó con lo malo y con lo bueno y me dio la posibilidad de estar vivo también".

Más allá del costado dramático, la experiencia vivida le trajo un saldo positivo y, sobre todo, un enorme aprendizaje: "Me di cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba. Es una mezcla médica, de la cabeza y fundamentalmente de mucho amor y afecto. Estoy re contra agradecido, el amor que recibí desde la enfermera hasta la familia fue fundamental. Si algo hay que dejar de enseñanza es que es mucho de la cabeza y mucho de cariño de quien venga".