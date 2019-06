Mundial juvenil: la frustración de Ignacio Mendy tras la derrota de los Pumitas

Ignacio Mendy, una de las figuras con mayor proyección de los Pumitas Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

ROSARIO.- La ilusión de los Pumitas encontró un freno ante Australia. En semifinales, los Baby Wallabies fueron ampliamente superiores y dejaron al seleccionado argentino desconsolado. Ignacio Mendy, una de las figuras con proyección que presentó el equipo, reconoció la supremacía del rival y se lamentó por el sueño frustrado.

"Nuestro objetivo era jugar una final y salir campeones en nuestra casa", se lamentó Kiki Mendy en la fría tarde en el Hipódromo rosarino, sede del XII Mundial M20 de World Rugby. "Fue un partido que no pudimos ganar, pero esto sigue. Vamos a pelear por la medalla de bronce el sábado."

Mendy juega su segundo Mundial y tiene edad para uno más. Hijo del ex Puma Cristian Mendy, el fullback ya tiene experiencia en el Circuito Mundial con Pumas 7s y también ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018.

Entre la lluvia y el barro, Mendy acató la derrota sin excusas. "Creo que ellos fueron justos ganadores. Defendimos bien pero se nos seguían metiendo", reconoció. "Cuando jugaban arriba con los forwards nos sometían. Tenían buenos forwards, jugadores altos que nos quebraban y ganaban metros. Nos trabaron arriba un mínimo de seis pelotas. Defendieron bien y nos supieron quebrar. Creo que ahí ellos hicieron la diferencia en el partido."

Respecto a lo que hizo y dejó de hacer el equipo argentino, el jugador de Los Tilos explicó: "Capaz no jugamos mucho la pelota afuera, no tuvimos muchas opciones de jugar con los tres cuartos. Ellos sí defendieron bien. Tuvimos nuestras chances de anotar y no lo hicimos. Con Francia tuvimos pocas y anotamos. A pesar de que les sacaron una roja, no pudimos sacar el partido adelante. Es una frustración por eso. Esto es un juego y gana el que mejor está."

La cancha sintética del Hipódromo Independencia lució impecable pese a la gran cantidad de agua caída. Y en las tribunas, la gente desafió el agua y el frío para darle al equipo de José Pellicena el marco que ameritaba la histórica ocasión. "Está tu familia, tus amigos, la Argentina entera apoyándote", festejó Mendy. "Para estos 15 jugadores que entran a la cancha y para todo el plantel de 28, es un orgullo enorme representar a la Argentina." La ovación al término del partido resultó un reconocimiento merecido.

El sábado, los Pumitas buscarán derrotar a Sudáfrica para quedarse con el tercer puesto e igualar su mejor ubicación histórica conseguida en Inglaterra 2016, cuando vencieron a este mismo rival en Manchester. "Vamos a dejar todo por ganar, esto sigue", remató Mendy.