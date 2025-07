Mundial Sub 20: la Argentina le ganó a Francia y consiguió el tercer puesto

Los Pumitas consiguieron un resultado que vale oro, más allá de que representa el bronce. En el choque por el tercer puesto en el Mundial de Menores de 20, los jóvenes argentinos le ganaron por 38-35 a Francia en el estadio San Michele de Calvisano, Italia. A esta altura, en el rugby, en el fútbol (y en otras disciplinas), los partidos con los franceses se convirtieron en una suerte de clásico. Por eso, vale doble.

El conjunto dirigido por Nicolás Fernández Miranda acabó en el tercer lugar del principal torneo juvenil, un logro que ya consiguió en el pasado.

Los Pumitas lograron por segunda vez en su historia subirse al podio de una Copa del Mundo de esta categoría, al replicar la medalla de bronce conseguida en 2016, en Inglaterra. Aquel encuentro por el tercer puesto se desarrolló en Manchester, el 25 de junio, con un arrollador 49-19 sobre Sudáfrica. Jugaban, entre otros, Juan Cruz Mallía, Marcos Kremer, Bautista Delguy.

Las historias del pasado cuentan hasta siete títulos del viejo Mundial de la FIRA para los Pumitas (para menores de 19 años), en los años ochentas y los noventas. Pero eran tiempos en los que las potencias del hemisferio Sur (Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica) no se sumaban a la competencia.

Los Pumitas ganaron un partido duro y parejo Prensa UAR

La realidad es que si se evalúa la actuación argentina más allá de los resultados, no fue bueno el juego. La principal dificultad fue nivelar el ritmo o la jerarquía de sus adversarios. Perdió todos los primeros tiempos: en la rueda inicial ante Gales por 24-19 (y terminó ganando por 34-27), España por 30-7 (venció por 33-30) y el propio Francia por 38-7 (perdió por 52-26).

Se favoreció, por el sistema de puntuación, con una inesperada clasificación entre los cuatro equipos que pasaron a las semifinales como el mejor de los que terminaron segundos en sus grupos. Pero enseguida, en la semifinal contra Sudáfrica, en la que terminó abajo 28-10 en el período inicial, fue ampliamente superado: 48-24 en el cierre.

Este sábado también perdió el primer tiempo contra Francia, por 14-5. Pero esta vez se notaba una actitud muy diferente. A diferencia de lo que mostró en el resto del certamen, el equipo tenía otra intensidad. Jugó su mejor partido para subirse al podio.

El festejo de los chicos argentinos Prensa UAR

El triunfo argentino se sustentó en un pack poderoso, como en los viejos buenos tiempos. Tres de sus seis tries llegaron por la vía de line y maul. Y uno, luego de una larga secuencia de varias fases de pick and go con sus delanteros.

Un merecidísimo triunfo que, pese al flojo rendimiento general, le permitió igualar la mejor actuación de la historia desde que el campeonato a cargo de World Rugby se realiza con menores de 20 años, a partir de 2008.

El valor del éxito de este sábado es expuesto por el relive de Francia, que brilló en la primera rueda con aquel cómodo triunfo frente a los Pumitas y victorias holgadas sobre España (49-11) y Gales (35-21). Eso posicionaba al tricolor como uno de los equipos más impactantes del torneo.

Hasta que los Pumitas le pusieron un freno.

El deporte tiene estas historias curiosas. En un certamen deslucido en cuanto a producción, la Argentina igualó el mejor resultado de su historia.

Algunos de los principales jugadores del equipo son el pilar Tomás Rapetti, de Alumni, y el fullback Pascal Senillosa, hijo de Hernán, histórico jugador de Hindú que también ganó la medalla de bronce, pero entre los mayores, en 2007. El segunda línea Alvaro García Iandolino, de Olivos, seguirá su carrera en Bayonne, de Francia.

A su vez, en Rovigo Sudáfrica venció por 23-15 a Nueva Zelanda y obtuvo su segunda Copa del Mundo juvenil. El campeón actuó con un hombre menos durante 55 minutos por una tarjeta roja. La anterior conquista de los Baby Boks fue en 2012.