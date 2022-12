Mundial Qatar 2022, en vivo: últimas noticias de la selección argentina y los partidos de hoy, minuto a minuto

escuchar

05:08 “Mbappé es el futuro”, la definición de Kempes

“Mbappé es el futuro. Messi ya viene siendo, desde hace mucho tiempo, el mejor jugador del mundo. Eso te hace pensar que una vez que Messi ya no esté...”, afirmó Mario Kempes, principal artífice del primer título argentino, en 1978, en una entrevista a la AFP.

El "Matador" Mario Kempes en el Museo de la FIFA, en Suiza, con la Copa Mundial. Instagram @mario.kempes82

Toda Argentina y buena parte del planeta no quiere que Messi se retire sin ser campeón del mundo, como lo fue Diego Maradona en 1986, Y entre ellos Mario Kempes.

“Hay dos selecciones argentinas que son campeonas y la de ahora está muy cerquita. En 1978 y 1986, por suerte, salimos campeones. Nos falta un Mundial de Messi”, afirmó a la AFP.

04:58 “Jugarán a muerte” por el tercer puesto, según Kramarić

El delantero croata Andrej Kramarić descartó la idea de que el tercer puesto en un Mundial no sirve de nada y el encuentro se jugará en el estadio Internacional Jalifa. “Me parece que si preguntan eso los jugadores marroquíes no creo que lo vean de esa manera”, afirmó Kramarić.

Andrej Kramaric, de la selección de Croacia, patea el balón durante el partido contra Bélgica, en el grupo F de la Copa del Mundo, en el estadio Ahmad Bin Alí, en Al Rayyan, Qatar, el jueves 1 de diciembre de 2022. (AP Foto/Francisco Seco)

“ Jugarán a muerte porque el ganador de una medalla en una Copa Mundial se vuelve héroe inmortal en su país. Es lo mismo que haremos nosotros ”.

Con todas las probabilidades en contra, Marruecos se convirtió en el primer equipo africano que alcanza las semifinales de una Copa del Mundo. Pero los Leones de Atlas fueron eliminados por la campeona defensor, Francia, que los derrotó 2-0 el miércoles.

Croacia, que alcanzó la final en Rusia en 2018, fue echada de la competición por Argentina, que la goleó el martes 3-0.

04:40 El emotivo video de la selección, que es furor en redes

El usuario de Twitter Kito Cappellini publicó un tráiler del partido, como si el encuentro se tratara de una película. Para esto, utilizó un audio de Endgame, la película del universo Avengers que se estrenó en 2019.

Con los diálogos de Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr. en el film, las imágenes repasan distintos momentos de la selección argentina durante los últimos años, que se enfocan tanto en lo colectivo como en los casos individuales de algunos futbolistas que formaron parte del plantel albiceleste.

El tráiler del partido entre la Argentina y Francia que realizó un usuario en Twitter

04:08 Croacia-Marruecos, el partido de este sábado

Croacia y Marruecos se enfrentaron en sus debuts en Qatar 2022 y empataron sin goles

Croacia y Marruecos se miden este sábado a las 12:00 (hora de Argentina) en el estadio Khalifa International Stadium de Qatar, en un partido que define el tercer puesto del Mundial de Qatar 2022. Televisan TyC Sports, DSports, y se podrá seguir online por las plataformas Flow y DirecTV Go.

En la zona, Croacia viene de perder ante Argentina por 3-0 mientras que Marruecos llega a este encuentro tras caer ante Francia por 2-0.

Marruecos parte como favorito según los últimos pronósticos, con una probabilidad de victoria del 43% por sobre el empate y el posible triunfo de Croacia.

04:00 Por qué una figura de Francia reconoce que Messi puede ganar el Mundial

Ousmane Dembélé, delantero de la Selección de Francia, destacó la performance de Lionel Messi a lo largo de esta Copa del Mundo. Reconoció que la Argentina pueda obtener el trofeo máximo de la FIFA. De hecho, aseguró que el capitán de la selección “merece” el título, aunque aclaró que su equipo también.

Desde la izquierda, Jordan Veretout, Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, Jules Kounde, y Eduardo Camavinga durante un entrenamiento de la selección de Francia en el Mundil, el viernes 16 de diciembre de 2022, en Doha, Qatar. (AP Foto/Christophe Ena)

“Messi merece un Mundial, está jugando un campeonato muy bueno y es el trofeo que le falta. Pero Francia también lo merece”, afirmó Dembélé, quien también llegó de elogios a la ahora estrella del París Saint Germain.

“Compartí con él cuatro hermosos años. Es un jugador excepcional y siempre he dicho que fue quien me hizo amar al Barcelona junto a Iniesta. Estoy muy contento de haberlo tenido como compañero. Es alguien sencillo, tranquilo y un futbolista difícil de frenar. Me enseñó mucho a jugar en equipo”, indicó.

Dembelé con Lionel Messi, mientras estuvieron en el Barcelona. Reuters

03:52 Prevén problemas en las ligas europeas tras el Mundial

Debido a que la máxima competición internacional de fútbol se realizó en noviembre y diciembre por primera vez en sus 92 años de existencia, sus secuelas preocupan a los principales clubes europeos. “Estamos exhaustos”, dijo el viernes el mediocampista de Croacia, Mateo Kovacic. “Muchos de nosotros estaremos agotados al regreso a nuestros equipos”.

Eso no es exactamente lo que desea escuchar el club de Kovacic, el Chelsea, cuando faltan unos días para la reanudación de la Liga Premier el 26 de diciembre. Kovacic todavía tiene que jugar el sábado contra Marruecos el partido por el tercer lugar del Mundial.

La interrupción de la temporada europea debido a la fecha del actual Mundial fue un tema polémico. El Mundial se ha celebrado habitualmente en junio y julio pero en Qatar la fecha fue cambiada porque en esa época del año aumentan las temperaturas en Qatar.

El cansancio de los jugadores que participaron del Mundial preocupa a los jugadores europeos. dpa - PA Wire

Debido al cambio la fecha, fue necesario reorganizar los itinerarios de partidos de los clubes; habrá saturación de cotejos extra en los primeros tres meses de la temporada y un calendario congestionado el resto de la campaña.

Los principales clubes de la Liga Premier, como Manchester City y Liverpool, tendrán que lidiar con la reanudación de la Liga de Campeones y el comienzo de la Copa FA, además de que intentarán recuperarse de los efectos de un mes sin fútbol. Esta situación exige de más a los jugadores que hayan participado en el máximo torneo de fútbol en el mundo.

03:48 El premio de la selección, alcanzado por el cepo

La selección se llevará un jugoso premio del Mundial de Qatar, que otorga la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Si Argentina obtiene la copa, la AFA embolsará US$42 millones, aunque si la pierde, se llevará la nada despreciable suma de US$30 millones. Sin embargo, el premio pasará irremediablemente por el cepo cambiario.

07/09/2018 Entrada del Banco Central de la República Argentina SUDAMÉRICA ARGENTINA ECONOMIA TWITTER / MARIANAKBOOM

La suma que obtenga La Scaloneta formó parte de una conversación que el titular del BCRA, Miguel Pesce, mantuvo este jueves con otros miembros del organismo al término de una reunión de directorio, según reveló Bloomberg. Al parecer, las autoridades quieren mantener la normativa vigente que regula el ingreso de dólares desde el exterior.

La AFA deberá vender los dólares que obtenga de su Mundial en Qatar en el mercado oficial de cambios a $172,70 por dólar. Se trata de cerca de la mitad del valor al que cotiza la moneda norteamericana en otros mercados, como $320 en el caso del dólar MEP

03:39 Adidas informó faltante por las camisetas de Lionel Messi

Adidas AG reconoció problemas para abastecer a toda su cadena de la camiseta de Lionel Messi de la selección argentina. La empresa informó que hubo una demanda extraordinaria en los últimos días, antes de la final que Argentina disputará contra Francia.

El delantero argentino #10 Lionel Messi celebra después de anotar el segundo gol de su equipo desde el punto de penalti durante el partido de fútbol de cuartos de final de la Copa Mundial de Qatar 2022 entre Holanda y Argentina en el Estadio Lusail, al norte de Doha, el 9 de diciembre de 2022. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP) ALBERTO PIZZOLI - AFP

“Debido a la extraordinaria demanda de las camisetas Adidas de Argentina para Copa Mundial de la FIFA en todo el mundo, tenemos muy pocas existencias en algunos países”, admitió un portavoz de la compañía, según señaló Bloomberg,

Desde Adidas señalaron que buscan corregir la situación con un guiño a los argentinos y fanáticos que apoyan a La Scaloneta. “Estamos trabajando para hacer llegar más camisetas a los fanáticos para que puedan celebrar un viaje increíble de la selección nacional”.

