Mundial Qatar 2022: el par de entradas de lujo ya se vende por 58.000 dólares

Maqueta del Lusail Stadium, que albergará la final del próximo evento más importante del fútbol a nivel global. Crédito: https://hospitality.fifa.com/

Quedan poco menos de dos años para el Mundial de fútbol Qatar 2022 y las entradas para los partidos ya empiezan a salir a la venta, aunque solo algunos privilegiados podrán pagar las sumas que se ofrecen hasta el momento. Según consignó el periódico The Sun, los organizadores del evento ya lanzaron paquetes de hospitalidad que rondan los 58.000 dólares.

Mientras el Lusail Stadium, sede de la futura final mundialista con 80.000 asientos, está en construcción, las entradas para el partido más importante del campeonato ya están a la venta. Quienes quieran acceder a ellas deberán comprar al menos dos pases, por un valor de 58.930 dólares. El Lusail Stadium está ubicado en la ciudad sureña de Al Wakrah, A 15km al norte del centro de la ciudad de Doha.

Comida de cuatro platos, con refrescos, tragos sin alcohol, con alcohol, champagne, bebidas espirituosas, vinos y cerveza, es uno de los lujos que se ofrece para las personas que accedan a estos paquetes que ofrece la compañía asociada a la FIFA, Match Hospitality. Este servicio estará disponible antes de que comience el partido, en el entretiempo y después del encuentro.

Los paquetes ofrecen espacios de lujo para ver los partidos. Crédito: https://hospitality.fifa.com/

"Match Hospitality es la única compañía en el mundo autorizada por la FIFA para ofrecer y garantizar exclusivas entradas de hospitalidad que incluyan paquetes para cada partido de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, tanto directamente como a través de los agentes de ventas seleccionados", consignó la asociación de fútbol global.

Las entradas funcionan además, de acuerdo con The Sun, como lugares para las dos semifinales y al partido por el tercer puesto. En Rusia 2018, los seleccionados protagonistas en esta instancia fueron Francia (1) - Bélgica (0) y Croacia (2) - Inglaterra (1) por el pase a la final.

Los paquetes de lujo ofrecen comida con hasta cuatro platos. Crédito: https://hospitality.fifa.com/

Además, Match Hospitality ofrece otras opciones de entradas más simples para ver la final del Mundial. Sus valores varían, según el lujo de los servicios añadidos, en US$ 6.700, US$ 13.200, US$ 21.100 y US$ 34.300.

Si bien todavía no están habilitados los paquetes que incluyen alojamiento, sí están confirmadas las fechas para los partidos. El encuentro inaugural será el 21 de noviembre y la final, el 18 de diciembre. Será el primer Mundial que se lleve a cabo en invierno dadas las altas temperaturas del estado árabe.