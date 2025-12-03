Fútbol: la marca que está presente en las canchas más famosas del mundo

El naranja comenzó a multiplicarse en los estadios de fútbol más reconocidos a nivel mundial y nada es coincidencia. Desde el futurista Allianz Arena de Múnich hasta el emblemático estadio Monumental de Buenos Aires; desde las ligas nacionales hasta los torneos internacionales más importantes del fútbol.

El color refleja la presencia de Betano, que se sumerge de lleno en el universo futbolístico. La marca premium de apuestas deportivas y juegos online de Kaizen Gaming forjó en el último tiempo alianzas estratégicas con clubes, federaciones y torneos, contribuyendo así al crecimiento de este deporte.

Alianzas por el mundo (desde Argentina hasta Alemania)

El 2025 fue un año de movimiento y novedades para Betano:

Argentina. A comienzos de mayo, la marca firmó un acuerdo de colaboración a largo plazo con River Plate. Esta alianza refuerza su posicionamiento en el mercado local, al que ingresó hace apenas un año como patrocinador principal del Torneo Betano, la máxima categoría del fútbol argentino.

Alemania. En Europa Betano firmó un acuerdo oficial de colaboración de tres años con el gigante del fútbol alemán, el FC Bayern München, 34 veces campeón de Alemania y seis veces campeón de Europa. También inició su primera colaboración en el fútbol danés, convirtiéndose en el socio principal del Brøndby IF.

Brasil. Nuestro país vecino no quedó al margen. Betano mantiene una presencia y liderazgo como patrocinador principal del Brasileirão Betano, la primera división del fútbol brasileño, y de la Copa Betano do Brasil, consolidando allí un posicionamiento histórico en el deporte más popular de la región. Esta presencia se fortaleció aún más gracias a una nueva alianza con el Clube de Regatas do Flamengo, el más popular de Brasil, con más de 45 millones de hinchas. Esta alianza es la más importante en la historia del fútbol brasileño y convierte a Betano en el patrocinador principal y figura en el frente de la camiseta de los equipos masculino y femenino del Flamengo, además de apoyar los deportes olímpicos del club, como el básquet y el vóley.

Betano alcanzó reconocimiento internacional al ser la primera marca de apuestas en convertirse en patrocinador oficial de importantes competiciones internacionales de fútbol, como la Uefa Euro 2024™ y la Copa Mundial de la Fifa Qatar 2022™, además de haber patrocinado también la Conmebol Copa América™ 2024. Y marcó otro hito al convertirse en el socio oficial de la primera Copa Mundial de Clubes de la Fifa 2025™ para Sudamérica y Europa.

Los jugadores del Sporting CP celebran el triunfo en la Taça de Portugal 2025 (Copa de Portugal).

Betano anunció recientemente que su patrocinio frontal con el Sporting CP, campeón portugués que comenzó en 2021, se extiende hasta 2029. También sigue siendo un actor clave para los otros tres grandes clubes de Portugal: es el patrocinador principal y frontal de la camiseta del FC Porto y el patrocinador oficial de apuestas del SL Benfica, con su logotipo luciendo con orgullo en la manga del equipo.

Además, patrocina a los equipos más históricos de la República Checa y Rumania, el AC Sparta Praha y el FCSB, respectivamente, y es el patrocinador principal de la Copa de Rumania (Cupa Romaniei Betano). Incluso Betano incursionó en el fascinante mundo de la Premier League inglesa como patrocinador principal y frontal de la camiseta del Aston Villa FC, uno de los clubes más históricos de Inglaterra y uno de los seis únicos que conquistaron títulos europeos.

Fútbol femenino en América Latina: una de sus prioridades

Luany de Brasil celebra con el premio MVP Betano durante un partido de la Conmebol Copa América Femenina 2025™.

Un área relativamente nueva para Betano, aunque en auge, es el fútbol femenino. La marca es patrocinador principal de la Supercopa Femenina de Brasil, la “Supercopa Femenina Betano”, desde hace cuatro años, además de consolidar su apoyo al crecimiento del fútbol femenino.

A su vez, también es un gran impulsor de las competiciones femeninas de la Conmebol, como el patrocinio oficial de la Conmebol Copa América Femenina 2025™, la mayor competición de fútbol femenino de Sudamérica, y continúa con el patrocinio oficial de la recién creada Conmebol Liga de Naciones Femenina™, que sirve como torneo clasificatorio sudamericano para la Copa Mundial Femenina de la Fifa Brasil 2027™.

Por todas estas razones, Betano demuestra estar profundamente comprometido con el fútbol mundial, conectando con los hinchas y los clubes de todos los continentes.

