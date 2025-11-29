Franco Colapinto y Pierre Gasly recordaron la final del Mundial entre Argentina y Francia y no se guardaron nada

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está próxima a llegar a su fin. Todas las miradas están puestas en los tres candidatos al campeonato del mundo: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, quien, si lo logra, se convertirá en pentacampeón. El anteúltimo Gran Premio del año ya está en marcha en Qatar y si bien la situación de la escudería francesa Alpine es extremadamente complicada dentro de la pista -Pierre Gasly y Franco Colapinto terminaron 19 y 20 respectivamente en la carrera sprint-, afuera encontraron la manera de liberar un poco el estrés y enfocarse en otra pasión que comparten sus pilotos: el fútbol. Fue así que sus dos pilotos protagonizaron un divertido video en el que recordaron la inolvidable final de la Copa del Mundo entre la Argentina y Francia que tuvo lugar en ese escenario hace casi tres años.

Colapinto y Gasly son fanáticos del fútbol. El francés es hincha del Paris Saint-Germain y al argentino de Boca Juniors. Ambos son extremadamente apasionados con el deporte y teniendo en cuenta la historia entre sus respectivas selecciones, cuando los emparejaron en la parrilla fue imposible no incentivar a que hablaran de lo sucedido aquel 18 de diciembre de 2022.

Alpine desafió a Franco Colapinto y Pierre Gasly a recordar la final del Mundial en Qatar (Foto: Captura de video / X @AlpineF1Team)

Justamente durante el Gran Premio de Qatar, a los pilotos les propusieron rememorar lo ocurrido en el Estadio Lusail. “¿Qué mejor lugar que Qatar para preguntar a Pierre y Franco sobre sus conocimientos del Mundial?", comentó Alpine en un video que compartió en sus redes sociales. “Franco y Pierre en Doha, donde obviamente hubo un gran evento deportivo hace un par de años. Francia vs. Argentina por la final de la Copa del Mundo”, expresó Gasly. Asimismo, comentó que tuvo la oportunidad de estar presente en el partido y remarcó que fue “una experiencia increíble, más allá de los goles”, comentario que despertó las risas de su compañero.

“Creo que tienen un par de preguntas para recordarnos aquella hermosa y dolorosa noche”, advirtió el francés con una mezcla de simpatía e ironía. Acto seguido se dispusieron a responder diversas preguntas sobre la Copa del Mundo de 2022. A Colapinto le preguntaron a qué equipo le ganó la Argentina la semifinal y él respondió correctamente “Croacia”. A Gasly le consultaron quién marcó para Francia en la final y no solo respondió que los tres goles fueron de “Kylian Mbappé”, sino que cruzó los brazos a la altura del pecho con las manos debajo de las axilas, la clásica pose del futbolista cuando marca goles.

Colapinto y Gasly recordaron los goles de la final del Mundial y las alineaciones de la Argentina y Francia (Foto: Captura de video / X @AlpineF1Team)

Cuando le llegó su turno, Franco recordó los tres goles que marcó la selección argentina, dos de Lionel Messi y uno de Ángel Di Maria. En cuanto a quién ganó la Bota de Oro, los dos dijeron: “Messi, Messi, Messi”. Con su picardía característica, el argentino no dudó en gritar: “Gol de Messi, golazo”.

Luego, a Gasly lo desafiaron a decir la alineación del conjunto francés durante el torneo de 2022. Mencionó a Hugo Lloris, Jules Koundé, Theo Hernández, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Olivier Giroud, Dayot Upamecano y Antoine Griezmann. “Creo que voy a empezar a nombrar a todos los jugadores”, comentó divertido y dio cuenta de su fanatismo.

“Sos bueno”, le reconoció Colapinto y aprovechó para hacerle un pícaro comentario. “¿Sabés eso que estaba haciendo el Dibu en los penales?“, le preguntó mientras empezó a moverse en su lugar con la intención de imitar los gestos y pasos que hizo Emiliano Martínez durante la definición de los penales. ”¡Lo hacés bien!“, advirtió el francés.

Una vez más Colapinto demostró su pasión por el fútbol y se lució al rememorar detalles de la final del Mundial 2022 (Foto: Instagram @f1)

Acto seguido, le tocó al piloto pilarense recordar la alineación de su selección. Mencionó a Emiliano “Dibu” Martínez, Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Ángel Di María, Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, “La araña que pica”, en referencia a Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel”. Por último, les preguntaron a ambos quién será el ganador del Mundial 2026. Gasly no lo dudó: “¡Francia, Francia! ¡Vive la France!“. Colapinto fue más cauto y se limitó a responder: ”Prefiero no hablar, porque si lo hacés antes de que suceda es mala suerte".