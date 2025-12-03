LA NACION

De qué murió Santiago Fredes, el joven entrenador de Luján

El exfutbolista y leyenda de la institución había sido diagnosticado con una grave enfermedad; estaba hospitalizado en el Sanatorio Austral de Pilar; tenía 35 años

A los 35 años, murió Santiago Fredes, entrenador de Club Luján
A los 35 años, murió Santiago Fredes, entrenador de Club Luján

Santiago Fredes, exfutbolista y director técnico argentino del club Luján, falleció a los 35 años tras sufrir el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune grave, por la cual estaba internado desde el 24 de noviembre.

Noticia en desarrollo.

