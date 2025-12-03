De qué murió Santiago Fredes, el joven entrenador de Luján
El exfutbolista y leyenda de la institución había sido diagnosticado con una grave enfermedad; estaba hospitalizado en el Sanatorio Austral de Pilar; tenía 35 años
Santiago Fredes, exfutbolista y director técnico argentino del club Luján, falleció a los 35 años tras sufrir el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune grave, por la cual estaba internado desde el 24 de noviembre.
El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral.— Club Luján (@ClubLujan_Ok) December 2, 2025
El "Pulga" nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján… pic.twitter.com/JSeyaLkJuw
Noticia en desarrollo.
