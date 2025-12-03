Murió Santiago Fredes, el entrenador de Club Luján, a los 35 años

El Club Luján, de la Primera C del fútbol argentino, informó el fallecimiento de Santiago “Pulga” Fredes, su entrenador, a los 35 años, luego de ser declarado con muerte cerebral. El director técnico llevaba una semana internado con un delicado estado de salud y desde el conjunto bonaerense habían señalado que se encontraba recibiendo atención en base al diagnóstico médico que le habían realizado. Desde la AFA y otros equipos enviaron mensajes a la familia y al Lujanero.

El DT había sido diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, el cual afecta de dos formas diferentes el sistema nervioso de una persona y le genera un cuadro que puede darle una muerte repentina, según indicó El Gráfico. Días antes había percibido debilidad muscular y pérdida de la sensibilidad. Atendido el Sanatorio Austral de Pilar, se confirmó esta enfermedad.

“El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico, Santiago Fredes, ha sido declarado con muerte cerebral. El Pulga nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona”, expresó el club a través de un comunicado.

Además continuó: “Será recordado como una persona que, como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón. Su entrega, su pasión, su sentido de pertenencia y su calidad humana quedarán guardadas para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció. Acompañamos a familia y a sus seres queridos en este momento de enorme dolor. Pedimos mantener un espacio de respeto y comprensión para la familia en estos momentos”.

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales por la muerte de Fredes. “Qué triste noticia. Mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos. También a todos los integrantes del Club Luján, quienes sin duda sienten profundamente esta pérdida. Que en paz descanses, Pulga”, escribió.

En tanto, el club Flandria, en el que Fredes jugó, lamentó “profundamente” su fallecimiento y envió condolencias a su familiares, amigos y seres queridos. “El Pulga vistió nuestra camiseta durante el año 2011 y fue un gran referente del Club Luján, tanto como jugador, coordinador y entrenador”, dijo.

Como futbolista, Fredes se inició en Luján y realizó toda su carrera en el ascenso. En 2011 se fue a Flandria y un año después volvió al conjunto de la Basílica. Entre 2013 y 2016 pasó por Defensores Unidos de Zárate y Excursionistas, hasta que retornó al club en el que surgió para retirarse allí y, tiempo después, convertirse en director técnico.

Con el Pulga al mando, Luján hizo una gran temporada en 2025: terminó en el segundo puesto del Grupo B con 51 unidades y a ocho del tercero, Club Atlético Recreativo Estrella del Sur. Por encima de su zona solo quedó Camioneros, con 56 puntos y quien logró el ascenso. Con este escenario, el Lujanero accedió al reducido, donde perdió en la segunda instancia ante Sportivo Barracas.