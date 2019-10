Murió Oscar Fornari: el adiós para el gol de la selección fantasma en la altura

Fornari y sus recuerdos del gol fantasma; fue enterrado hoy en Mendoza

El exfutbolista sanjuanino Oscar Fornari murió el lunes en Mendoza, en el Hospital del Carmen. Tenía 69 años y estaba internado desde hace varios días por una enfermedad. Sus restos fueron velados ayer y hoy se realizó el entierro en el cementerio Los Ándes Memorial, en Godoy Cruz

Fornari, conocido también como "El Pájaro" o "El Fantasma", empezó su carrera como futbolista en las inferiores de Belgrano de Sarmiento. En 1970, cuando tenía 18 años, pasó a San Martín de San Juan. Un año después fue convocado por Gimnasia y Esgrima de Mendoza, donde jugó hasta 1972. En 1973 se fue a Vélez Sarsfield, donde estuvo hasta 1975. Luego, tuvo dos períodos en Gimnasia y Esgrima La Plata y se retiró en Juventud Alianza de San Juan, en 1989.

El dato saliente ocurrió en 1973: ese año recibió la citación parar la selección argentina para jugar ante Bolivia, en La Paz, por las Eliminatorias para el Mundial de Alemania '74. Marcó el único gol de aquel encuentro que le valió la victoria a la selección albiceleste, con la particularidad de que nunca más volvió a ser convocado. Sin dudas, 90 minutos que marcaron su carrera a fuego.

La graciosa producción del "equipo fantasma"

En una entrevista publicada por el diario Los Andes hace dos años, Fornari habló de aquella experiencia: "Se armó un equipo para aclimatarlo para ir a la altura. Concentramos en la Quiaca, Mina Aguilar, Perú, Costa Rica, todos lugares con altura. Estaban Trobbiani, Bochini, el 'Pato' Fillol, el 'Hueso' Glaría, Rubén Galván de Independiente, Aldo Pedro Poy, Juan Rocha. Luego se sumaron, junto a Sívori, Miguelito Brindisi, Ayala, Telch, Carnevali, Quique Wolf y Angel Hugo Bargas".

Aquel equipo formó con: Daniel Carnevalli, Rubén Glaría, Angel Bargas, Daniel Tagliani, Osvaldo Cortés, Roberto Telch, Rubén Galván, Aldo Poy, Oscar Fornari, Rubén Ayala y Mario Kempes.

El exdelantero contó: "Estuvimos 40 días aclimatándonos; la altura te afecta según el organismo. A mi no me afectó, nadie se descompuso, pero la altura existe". Y respondió si fue una injusticia el hecho de haber sido convocado por única vez: "No lo sentí así. Había jugadores superiores. Estaban Heredia, el Ratón Ayala, Kempes, Houseman. Yo recién llegaba de acá. Nos pagaron buena plata. Me acuerdo que fueron 9 millones de pesos y me compré una casa. Yo estuvo en dos listas: con Bolivia y en la lista de Paraguay, donde no fui al banco".

Hay una imagen muy particular que retrata aquella excursión por la altura: "Nos llamaron la selección fantasma y hasta nos sacaron una foto con sábanas", confesó Fornari, que no dudó: "Aquel fue el gol más importante de mi vida".

Se los llamó "el equipo fantasma" porque los jugadores estuvieron lejos de sus familias, olvidados por la AFA y el periodismo, pero tenían una importante misión de conseguir esa victoria ante Bolivia un triunfo que depositara a la Argentina en el Mundial Alemania 1974. La misión se cumplió, pese a la serie de contratiempos.

"La Argentina quería organizar el Mundial 1978, algo que también pretendía Brasil. Adolfo Pedernera, con toda su experiencia, no había podido clasificarse para el Mundial del '70 y, por eso, si queríamos organizar la Copa del Mundo, estábamos obligados a clasificarnos para Alemania. Entonces, era indispensable preparar un equipo que pudiera ganar en la altura de La Paz", recordó Miguel Ignomiriello, a quien Omar Sívori, el entrenador del seleccionado en aquel entonces, le encargó viajar 75 días antes del partido para lograr una buena adaptación a la altura.