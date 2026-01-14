Él es el máximo ídolo de Independiente y ella, abogada, lo conquistó hace 30 años: la historia de amor de “El Bocha” y Graciela Suñé

Ricardo Enrique Bochini (71) es el máximo ídolo de Independiente. Su historia deportiva, ligada íntegramente al equipo de Avellaneda, lo deposita como una de las personalidades más destacadas del fútbol argentino.

Cuatro Copa Libertadores de América, tres Copas Interamericana, dos Copas Intercontinental, dos campeonatos de Primera División y la misma cantidad de campeonatos nacionales (así era la denominación de los certámenes de Primera entre 1967 y 1985) conforman su palmarés. Además, formó parte del plantel de la selección argentina que ganó el Mundial de México en 1986.

Ricardo Bochini, emblema de Independiente

En el año 1991, en un partido contra Estudiantes, el “Bocha” recibió una dura patada que le provocó una lesión en la rodilla y, por consiguiente, adelantó su retiro profesional con la camiseta que defendió interrumpidamente por 19 años, constituyendo un hito en el deporte nacional.

Tiempo más tarde de haber colgado los botines, Bochini conoció a Graciela Suñé, quien actualmente es su esposa. En el año 1997, el exfutbolista conoció a su pareja y, desde ese momento, construyeron una historia de amor inquebrantable que se completó con la llegada de sus dos hijos: Ricardo Simón y Manuel Enrique.

Una postal familiar con Independiente como denominador común

Graciela Suñé se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1995. Desde ese momento, según detalló en su biografía de Linkedin, registró varias experiencias laborales en torno al ambiente jurista. Actualmente es asesora en el Honorable Senado de la Nación Argentina.

Al igual que Bochini, el perfil de Suñé es reservado y por ende, el material fotográfico de la pareja es escaso en las redes sociales. Las postales que se conocen tienen un denominador común: Independiente.

Ricardo Bochini y Graciela Suñé tienen dos hijos: Ricardo Simón y Manuel Enrique

Desde el momento que se conocieron, Bochini y Suñé estuvieron marcados por la injerencia de Independiente en sus vidas y así lo demostraron en algunas imágenes donde se los ve con insignias del club de Avellaneda.

Graciela y Bochini junto al Kun

Entre las postales que se publicaron en las redes, la que más resalta es una de la pareja junto a un pequeño Sergio “Kun” Agüero, quien, tiempo después, debutaría en la Primera del Rojo.

La familia que conformó Ricardo Bochini: su esposa Graciela Suñé y sus dos hijos

En cuanto a sus hijos, Ricardo Simón, el mayor, jugó en las divisiones inferiores de Independiente y hasta fue alcanza pelotas en el año 2013 en un partido contra Instituto de Córdoba. A pesar de lo que prometía el joven por portación de apellido, su carrera quedó trunca y los hinchas se quedaron con la ilusión de ver nuevamente a un Bochini en el plantel superior.

La vida de Bochini siempre estuvo ligada al fútbol y así se lo transmitió a sus hijos

Lejos de su época de gloria, Bochini sufrió problemas económicos que lo obligaron a ofrecerse para presenciar eventos o cumpleaños. “Si me queres contratar para un cumpleaños, partido de fútbol, para firmar una camiseta o estar con vos para pasar un lindo momento”, deslizó en un video que se divulgó en las redes sociales, seguido de un número telefónico de su representante.

Bochini se ofrece para participar en eventos

A 19 años del día que conoció y conquistó a su media naranja, Bochini y Suñé se volvieron inseparables con el sello distintivo del perfil bajo, sin estar delante de la lupa de los medios de y con apenas algunas intervenciones en las redes sociales que le sirven al exfutbolista para recordar su época de gloria en el club de sus amores.