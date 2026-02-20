A qué hora juega Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro entre el xeneize y la Academia se disputa este viernes en la Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports
- 3 minutos de lectura'
Boca y Racing se enfrentan este viernes a las 20 (horario argentino) en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputa en la Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El xeneize, que viene de empatar 0 a 0 con Platense como local, no logra levantar cabeza y se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con siete puntos. La Academia, por su parte, parece haberse recuperado después de un comienzo para el olvido con tres derrotas consecutivas. Acumula dos triunfos seguidos (2 a 1 vs. Argentinos Juniors y 2 a 0 vs. Banfield) y está noveno en la clasificación general de la zona B con seis unidades.
- El último partido entre ambos fue el 7 de diciembre del año pasado, por las semifinales del Torneo Clausura 2025, con triunfo de Racing por 1 a 0 como visitante.
Boca vs. Racing: todo lo que hay que saber
- Fecha 6 del Torneo Apertura 2026
- Día: Viernes 20 de febrero.
- Hora: 20 (horario argentino).
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Boca vs. Racing: cómo ver online
El partido está programado para este viernes a las 20 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.29 contra los 3.58 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.04.
Posibles formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero y Miguel Merentiel.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Tomás Conechny.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
La sangría del campeón. De pelear arriba del ring con Boca y River a perder a las figuras y el DT... ¿qué le pasa a Estudiantes?
Modelo Tapia. Vivir en Aruba, ver fútbol de ascenso argentino y no pagar, el nuevo permitido de la AFA rica
La Recopa. Lanús disfrutó una noche mágica contra Flamengo, pero va con ventaja mínima al desquite en el Maracaná
- 1
Finalissima 2026: estas son las últimas novedades del partido entre Argentina y España
- 2
Lionel Messi e Inter Miami: calendario de partidos para 2026
- 3
Boca Juniors vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Horario del partido Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026