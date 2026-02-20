A qué hora juega Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 hoy

Boca y Racing se enfrentan este viernes a las 20 (horario argentino) en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputa en la Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize, que viene de empatar 0 a 0 con Platense como local, no logra levantar cabeza y se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con siete puntos. La Academia, por su parte, parece haberse recuperado después de un comienzo para el olvido con tres derrotas consecutivas. Acumula dos triunfos seguidos (2 a 1 vs. Argentinos Juniors y 2 a 0 vs. Banfield) y está noveno en la clasificación general de la zona B con seis unidades.

El último partido entre ambos fue el 7 de diciembre del año pasado, por las semifinales del Torneo Clausura 2025, con triunfo de Racing por 1 a 0 como visitante.

Boca vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Día : Viernes 20 de febrero.

: Viernes 20 de febrero. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Boca vs. Racing: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 20 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.29 contra los 3.58 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.04.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el clásico ante Racing Gonzalo Colini

Posibles formaciones