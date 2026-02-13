Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Falleció la mujer del campeón del mundo “Chino” Tapia: el mensaje de la AFA
La Asociación del Fútbol Argentina le transmitió sus condolencias a quien fuera miembro del equipo ganador de la copa en 1986
La mujer del exjugador Carlos “Chino” Tapia, miembro del equipo que obtuvo la Copa del Mundo en 1986, falleció este viernes producto de una larga enfermedad. La Asociación del Fútbol Argentina le transmitió sus condolencias al exjugador por la muerte de su esposa, Viviana Juricka.
“La Asociación del Fútbol Argentino acompaña en este difícil momento al Campeón del Mundo, Carlos Tapia, por el fallecimiento de su señora esposa Viviana Juricka. Mucha fuerza a toda su familia”, escribieron desde la AFA en X.
#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino acompaña en este difícil momento al Campeón del Mundo, Carlos Tapia, por el fallecimiento de su señora esposa Viviana Juricka.— AFA (@afa) February 13, 2026
Mucha fuerza a toda su familia. pic.twitter.com/sozwNhg1JR
Noticia en desarrollo
