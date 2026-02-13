Falleció la mujer del campeón del mundo “Chino” Tapia: el mensaje de la AFA

La mujer del exjugador Carlos “Chino” Tapia, miembro del equipo que obtuvo la Copa del Mundo en 1986, falleció este viernes producto de una larga enfermedad. La Asociación del Fútbol Argentina le transmitió sus condolencias al exjugador por la muerte de su esposa, Viviana Juricka.

“La Asociación del Fútbol Argentino acompaña en este difícil momento al Campeón del Mundo, Carlos Tapia, por el fallecimiento de su señora esposa Viviana Juricka. Mucha fuerza a toda su familia”, escribieron desde la AFA en X.

