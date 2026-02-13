LA NACION

Falleció la mujer del campeón del mundo “Chino” Tapia: el mensaje de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentina le transmitió sus condolencias a quien fuera miembro del equipo ganador de la copa en 1986

  1 minuto de lectura
LA NACION
"Chino" Tapia junto a Viviana Juricka
"Chino" Tapia junto a Viviana JurickaInstagram

La mujer del exjugador Carlos “Chino” Tapia, miembro del equipo que obtuvo la Copa del Mundo en 1986, falleció este viernes producto de una larga enfermedad. La Asociación del Fútbol Argentina le transmitió sus condolencias al exjugador por la muerte de su esposa, Viviana Juricka.

“La Asociación del Fútbol Argentino acompaña en este difícil momento al Campeón del Mundo, Carlos Tapia, por el fallecimiento de su señora esposa Viviana Juricka. Mucha fuerza a toda su familia”, escribieron desde la AFA en X.

Noticia en desarrollo

