Murió un piloto de carreras mientras practicaba con su auto en una ruta de Santa Fe

Un fatal siniestro vial enlutó al automovilismo de Santa Fe. Un piloto oriundo de Venado Tuerto, de 32 años, falleció el miércoles por la tarde cuando su auto de carreras, con el que practicaba en la Ruta Provincial 4S, se despistó por causas que se intentan determinar y chocó contra una alcantarilla.

El hecho sucedió pasadas las 17.30 de ayer, a la altura del kilómetro 80 de esa vía, informaron los medios locales. De acuerdo con el informe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, Sergio Guilledo perdió el control de un Fiat 128 amarillo —preparado para correr—, se corrió del asfalto e impactó de manera violenta contra una alcantarilla ubicada al costado de la ruta.

Era un piloto local de Venado Tuerto, se despistó mientras practicaba con su auto de carreras y falleció Gentileza

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el conductor se encontraba fallecido en el interior del vehículo, lo que fue confirmado por los médicos que asistieron al sitio del siniestro. Tras las pericias correspondientes, el cuerpo del piloto fue retirado del automóvil y trasladado a la morgue judicial. En el lugar trabajaron personal policial, agentes de Tránsito y de la Policía de Investigaciones (PDI).

Tras conocerse que la víctima se trataba de un expiloto de karting y que actualmente competía con el Fiat 128 con el cual se produjo la tragedia, desde Categorías del Sur expresaron el dolor por lo sucedido. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro piloto, quien formó parte de esta gran familia”, manifestaron a través de las redes de la disciplina.

También desde la página de Facebook de Karting del Centro lamentaron el deceso del oriundo de Venado Tuerto. “En el día de hoy, con profundo dolor, debemos informar el fallecimiento de un gran amigo, piloto, empresario, patrocinador y, sobre todo, una excelente persona que formó parte de nuestra familia del Karting del Centro: Sergio Guilledo”, iniciaron.

“Nuestro más sentido homenaje y eterno agradecimiento por todo lo que nos brindó. Sergio fue un ejemplo de compromiso, pasión y apoyo incondicional hacia nuestra categoría”, agregaron.