El Mundial Sub 17, en vivo: el minuto a minuto de Argentina vs. Túnez, en Qatar
El equipo dirigido por Diego Placente disputa su segundo partido por el Grupo D; televisa la TV Pública y DSports
La llegada de la selección al Complejo Aspire
Así llegó el plantel de la selección argentina Sub 17 al Complejo de alto rendimiento Aspire, donde se enfrentará con Túnez por el segundo partido de la Copa del Mundo de la categoría.
🇦🇷 ¡Así llegaba Argentina!— TVP (@TV_Publica) November 6, 2025
La albiceleste se prepara para enfrentar a Túnez por la segunda fecha del Mundial Sub-17. Miguel y Gaby te cuentan porque será tan importante la diferencia de gol.
Alentá a los pibes en https://t.co/fnEKkuadQ9#TVPenQatar #VamosLosPibes pic.twitter.com/rxJmx42MqY
El arranque temible de Túnez
El conjunto africano demostró un poder ofensivo muy importante en la goleada ante Fiyi por 6-0. El plantel de Túnez cuenta con figuras como Wassin Slama y Edem Ghalleb, que son titulares en el equipo juvenil del PSG, así como también se destaca Slim Bouaskar, arquero del equipo juvenil de Roma.
Wassim Slama - Tunisia 17 - First Match Performance Analysis— ScoutPulse (@ScoutPulse) November 4, 2025
⚔️Controlled the pitch, broke lines, modern midfileder
⚽️ 2 Goals
🎯 100% Shots on Target
🪄 6/8 Successful Dribbles (75%)
💪 76% Duel Success | 100% Aerial Duels Won
📊 2 Key Passes
[ 1 / 2 ] #U17WC #Tunisia pic.twitter.com/wHqdSW4A38
La probable formación de Túnez
Todavía no se conoció la formación titular de Túnez, sin embargo, el entrenador Mohamed Amine Naffati, podría elegir a estos futbolistas para el choque con la selección argentina: Slim Bouaskar; Ayoub Gira, Abdessalem Akid, Ali Jaber y Louay Ghodhbane; Zinedine Hasni y Elyes Dhaoui; Yessine Ben Mahmoud, Wassim Slama y Fedi Tayechi; Aman Touati
Equipo confirmado de la selección argentina
Diego placente confirmó el equipo titular para enfrentarse a Túnez: José Castelau; Misale Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas y Simón Escobar; Alejandro Tello y Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar y Can Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel.
#Sub17 🏆Copa del Mundo #Qatar2025🇶🇦 #U17WC— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 6, 2025
🇦🇷 Así formará la Albiceleste 👇🏻 pic.twitter.com/kuE9Gu94UQ
Cómo están las posiciones del Grupo D
Tras el debut con éxito del conjunto argentino por 3-2 sobre Bélgica, el equipo que de Diego Placente se ubica segundo en el Grupo D con 3 puntos, los mismos que su rival de hoy, Túnez. El conjunto africano es líder por diferencia de gol, ya que en su primer encuentro superó por 6-0 a Fiyi.
This is Argentina 🇦🇷#U17WC pic.twitter.com/f8Y2lmh894— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 3, 2025
Bienvenidos al minuto a minuto del partido ante Túnez por el Mundial Sub 17
Bienvenidos a la transmisión en vivo del segundo partido de la selección argentina en la Copa del Mundo Sub 17, en el que se enfrentará ante Túnez, por el grupo D. El encuentro, que comenzará a las 10.30, hora de la Argentina, será televisado por la TV Pública y DSports.
