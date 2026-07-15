Nacieron en Inglaterra pero son más criollos que el dulce de leche: quiénes son los bebés “british” de la selección argentina

Este miércoles no será un partido más para el Mundial. La selección argentina buscará derrotar a Inglaterra para ganarse un lugar en la final del próximo domingo 19 de julio. Pese a que no hay dudas de que los integrantes de ‘La Scaloneta’ quieren consagrarse bicampeones, muchos de estos tienen sentimientos encontrados: el país rival es el mismo que vio nacer a sus hijos.

Del Dibu Martínez a Enzo Fernández: los futbolistas argentinos cuyos bebés nacieron en el país que este miércoles será el rival a vencer Instagram (@afaseleccion)

En ese sentido, armamos un listado de los hijos de los futbolistas argentinos que nacieron en Inglaterra, pero que son más criollos que el dulce de leche:

Santino y Ava Martínez

Los hijos de Emiliano “Dibu” Martínez y Mandinha son ingleses por nacimiento debido a la larga trayectoria del arquero en el fútbol británico. Santino, el mayor, nació en 2018.

Santino, el mayor del Dibu Martínez, nació en 2018; por su parte, Ava llegó al mundo en un hospital de Londres en junio de 2021

Por su parte, Ava llegó al mundo en un hospital de Londres en junio de 2021 y protagonizó una de las historias más emotivas del plantel: nació en plena Copa América y dio origen a la histórica frase de Lionel Messi en su arenga de la final, al recordar que el arquero no le había podido “hacer upa” por estar concentrado con la selección argentina.

El día que Messi se refirió al nacimiento de Ava, la hija menor de Dibu Martínez

Benjamín Fernández

Enzo Fernández tiene dos realidades distintas bajo su mismo techo. Su hija mayor, Olivia, nació en Argentina en 2020 cuando Enzo daba sus primeros pasos en el fútbol local. Sin embargo, el más chiquito de la casa, Benjamín, nació a finales de 2023 en Inglaterra, meses después de que la familia se instalara en Londres. Su mamá, Valentina Cervantes, suele compartir en redes sociales las simpáticas costumbres inglesas que el pequeño adquiere.

Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes nació en Inglaterra (Foto: Instagram @enzojfernandez)

Hace un tiempo, Valentina Cervantes, pareja de Fernández, reveló un divertido dilema que viven en la intimidad cuando la hinchada argentina entona el clásico cantito “el que no salta es un inglés”.

“A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco“, explicó Valentina, entre risas. Además, contó la particular reacción de Olivia, quien, a pesar de ser argentina, defiende su lugar de crianza: ”Ella dice: ‘Es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan desde un lado inocente, así que para ellos también es raro“.

Valu Cervantes contó cuál es la actitud que tomará ante el partido de Argentina e Inglaterra en pleno mundial

Más allá de la rivalidad deportiva de este miércoles, Cervantes remarcó que Inglaterra representa el lugar donde construyeron gran parte de su vida familiar desde la llegada de Enzo a la Premier League.

Alaia Mac Allister

La primera hija del mediocampista de la selección y Ailén Cova nació en septiembre de 2025 en Inglaterra, en pleno auge de la carrera de Alexis como una de las máximas figuras del Liverpool.

Tan real y cercano es el doble arraigo de la pequeña en la familia que hasta la propia madre de Alexis, Silvina Riela, reveló en una entrevista un divertido dilema que vive cuando va a la cancha: al tener una nieta formalmente inglesa, prefiere quedarse sentada y en silencio cuando la tribuna argentina empieza a cantar contra los británicos.

Alexis Mac Allister junto a su familia después del triunfo frente a Egipto (Foto: Instagram @ailencova)

Lucy Romero

A finales de noviembre de 2024 nació Lucy, la segunda hija del “Cuti” Romero y Karen Cavaller (quienes ya eran padres del cordobés Valentino). La pequeña nació en una clínica de Londres mientras el futbolista se encontraba en pleno proceso de recuperación de una lesión, lo que selló el fuerte vínculo de la familia Romero con la capital inglesa.