Megan Rapinoe, estrella del nuevo comercial de Nike

"Nunca estamos solos. Y esa, es nuestra fortaleza". Con la voz de la futbolista estadounidense Megan Rapinoe y la presencia de más de 50 atletas de diferentes disciplinas de todo el mundo, Nike lanzó un inspirador comercial que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. "Nada detiene a un equipo", es el lema del spot, publicado en el marco de su campaña mundial "Nada nos detiene".

Bajo la etiqueta #YouCantStopUs, Nike realza el perfil de los atletas que, a través del poder del deporte, buscan crear un mundo mejor, incluso en los momentos de mayor adversidad. Así, se resalta puntualmente la unión entre deportistas de distintas disciplinas que buscan igualarse y elevarse mutuamente, convirtiéndose en una fuente de inspiración para todas las personas.

Además de la presencia de Rapinoe, campeona mundial de fútbol con Estados Unidos en 2019y elegida mejor jugadora del año, el comercial cuenta con la participación de más de 50 atletas de elite de diferentes países y deportes como Cristiano Ronaldo, LeBron James, Rafael Nadal, Serena Williams, Simone Biles, Colin Kaepernick, Kylian Mbappé, Naomi Osaka, Eliud Kipchoge, Caster Semenya y Giannis Antetokounmpo, entre otros.

"Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Y como atletas, nunca estamos solos. El deporte nos une, nos fortalece, nos mantiene avanzando hacia adelante. Pase lo que pase, siempre volveremos más fuertes, juntos. You can't stop sport. You can't stop us", dice la presentación del video. El comercial apunta a los momentos que atraviesa la sociedad entre la pandemia de coronavirus y las injusticias sociales y destaca la importancia de movimientos como #BlackLivesMatter.

"Creo que es responsabilidad de todos abogar por el cambio", dijo Megan Rapinoe en un comunicado enviado a los medios de comunicación. "Tenemos a todas estas personas en las calles, usando sus voces, y esas voces se están escuchando. Le pido a la gente que se energice en este momento y que no se relaje. Los jugadores pueden estar de vuelta en el campo, pero no volveremos a la normalidad. Necesitamos continuar reimaginando este mundo y hacerlo mejor".

A pesar de que los deportes son diferentes para los atletas y los espectadores, el spot intenta dejar en claro que tienen el fuerte poder que tienen para crear una plataforma y demostrar cómo se puede construir un mundo diferente sigue siendo más fuerte que nunca. Y se puntualiza en el período de adaptación durante la pandemia, en el que los atletas elites y amateurs han enfrentado desafíos únicos con las plazas y los estadios estuvieron cerrados.

El primer capítulo de la campaña "Nada nos detiene" se lanzó en marzo de 2020 y, en medio del comienzo de la pandemia, Nike invitó a los atletas de todo el mundo a "Jugar adentro" (Play Inside) y "Jugar por el mundo" (Play for the world), ayudando a las personas de todo el mundo a mantenerse activos mientras están en casa con las aplicaciones de la marca. Además, el 23 de mayo, se lanzó el segundo capítulo de su campaña global: narrado por LeBron James, "Never Too Far Down", apuntó a cómo encontrar el poder interno en conjunto.