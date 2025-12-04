Sorteo Mundial 2026: quiénes serán los presentadores de la ceremonia

Este viernes, en Washington, Estados Unidos, la FIFA llevará a cabo el sorteo del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, que contará con la particularidad de ser el primero en la historia con 48 equipos, desplazando el formato anterior que tenía 32.

Además de los famosos bolilleros donde se encuentran los cabeza de serie y los demás bombos para completar el itinerario mundialista, la FIFA oficializó quiénes serán los presentadores de la ceremonia que comenzará a las 14 (hora argentina) en el Kennedy Center de Washington.

El Mundial 2026 se sorteará el viernes 5 de diciembre en Washington FIFA

Según detalló la Federación Internacional de Fútbol en su página oficial, los presentadores oficiales serán Heidi Klum y Kevin Hart. A ellos, se les sumará el actor y productor Danny Ramírez, quien compartirá escenario con grandes leyendas del fútbol que dirán presente en esta ceremonia.

Heidi Klum

Klum, de 52 años, nacida en Alemania, es modelo, presentadora televisiva, empresaria y actriz. Su carrera comenzó al ganar un concurso de moda a los 18 en su tierra natal. Desde ese momento, su rostro comenzó a ser visible en marcas internacionales como Victoria Secret. A la par de su crecimiento profesional, la celebridad incursionó en la televisión como conductora y jurado de varios programas como Project Runway y America’s Got Talent.

Heidi Klum será una de las conductoras del sorteo del Mundial 2026 LOIC VENANCE - AFP

Además de su polifacética performance en los medios de comunicación y redes sociales, Klum volvió a ser citada por FIFA para el sorteo de un Mundial: en 2006, cuando la competencia se celebró en Alemania, la modelo fue convocada para ser parte de todo lo que refiere al sorteo de las selecciones y al diagrama oficial.

“El Mundial tiene la capacidad única de unir el mundo, y formar parte de esa magia otra vez, en un escenario aún más grande, con tres países anfitriones y 48 selecciones, es un privilegio indescriptible”, dijo la celebridad en declaraciones al portal de FIFA.

Klum, de 52 años, es una reconocida modelo alemana

En su feed de Instagram, la modelo muestra sus numerosas campañas publicitarias entremezcladas con la aparición de sus cuatro hijos: Leni, Henry, Johan y Lou.

Leni, su primera hija, nacida en 2004, tuvo como padre biológico a Flavio Briatore, actual jefe de equipo de Alpine. Sin embargo, en pleno embarazo de la modelo, él engañó a ella y se negó a que la pequeña por nacer lleve su apellido. Tiempo después, la modelo alemana contrajo matrimonio con Seal Samuel, quien adoptó a Leni, le cedió su apellido y agrandó la familia con la llegada de Henry, Johan y Lou. Actualmente se encuentra casada con el guitarrista Tom Kaulitz.

Kevin Hart

Nació el 6 de julio de 1979 en Pensilvania, Estados Unidos. Hijo de Henry Robert Witherspoon y Nancy Hart, el actor atravesó un largo camino hasta el estrellato. En su juventud dedicaba gran parte de su día a escribir monólogos y escritos para sus shows de stand-up. Sin embargo, las necesidades económicas de su familia lo obligaban a buscarse un trabajo estable.

Kevin Hart será parte del staff que conducirá el evento del sorteo del Mundial 2026 JOHN LAMPARSKI - AFP

Luego de graduarse académicamente, Hart consiguió trabajo como vendedor de zapatos en Filadelfia. A los pocos meses, sus amigos, convencidos de que su futuro estaba arriba de un escenario y no como comerciante de calzados, le sugirieron que le diera rienda suelta a su creatividad para poder vivir de lo que a él realmente le gustaba.

Al mudarse a Nueva York, el comediante, que se hacía conocer con el pseudónimo Lil Kev, comenzó a tener una fuerte repercusión con sus monólogos a punto tal de colmar las localidades a la venta en locales conocidos como The Boston Comedy Club, Caroline’s, Stand-Up NY, The Laugh Factory y The Comedy Store.

Kevin Heart construyó su carrera arriba de los escenarios haciendo stand-up

A la par de su crecimiento profesional, comenzó su irrupción en el cine: participó en las películas Scary Movie 3 y Mi novia Polly, en un protagónico con Ben Stiller y Jennifer Aniston.

Casado con Eniko Parrish, Hart tiene cuatro hijos: Heaven y Hendrix, con su exesposa, Torrei Hart, y Kenzo y Kaori con Eniko Hart.

Kevin Hart y su familia

Siguiendo su instinto, Kevin Hart construyó su propia identidad y una marca establecida en los medios de comunicación. Este viernes, en Washington, será la cara visible de FIFA en el sorteo del próximo Mundial.

Danny Ramírez

Nació en Chicago en 1992 y creció en Miami. Es hijo de padre colombiano y madre mexicana. Estudió en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, aunque su verdadero sueño era ser jugador profesional de fútbol, un deporte que practicó en la Universidad de Oglethorpe.

En busca de cumplir su sueño, Ramírez se lesionó severamente su pierna en el equipo universitario y debió atravesar una ardua y larga recuperación. En aquel 2012, cuando todo era desazón, un asistente de la película The Reluctant Fundamentalist se apersonó en la Universidad de Oglethorpe y consultó si alguno quería cumplir el papel de extra en una película. Sin dudarlo, alzó su mano y su destino se alejó para siempre de un campo de juego.

Danny Ramírez tendrá un rol secundario en el evento

Antes de formar parte del universo Marvel, el actor participó de la reconocida serie Orange is the new Black y compartió pantalla con Tom Cruise en Top Gun: Maverick, la cual se estrenó en 2022.

Su aparición estelar en varias películas, sumada a su pasión por el fútbol, formaron un cóctel ideal para que el actor sea parte de esta celebración que lo tendrá como partícipe secundario, interactuando con las grandes leyendas del deporte que estarán presente en Washington.

Ramírez tiene un presente vinculado a la industria cinematográfica

“Crecí jugando al fútbol, y tener la oportunidad de presentar este sorteo, conocer a leyendas mundialistas y conversar con ellas es un sueño hecho realidad. Que el torneo se celebre en Estados Unidos, donde nací, y en México, tierra donde están parte de mis raíces, lo hace todavía más especial”, destacó Ramírez al ser consultado por las sensaciones de su inclusión en el evento.