Naomi Osaka dijo que no hablará en las conferencias de Roland Garros para “preservar su salud mental”

La tenista japonesa Naomi Osaka, número 2 del ranking WTA, anunció que no participará en ninguna conferencia de prensa durante Roland Garros para preservar su salud mental. El segundo Grand Slam del año, que comenzará este domingo, empezó a calentar motores con declaraciones de algunos de sus protagonistas.

“Escribo esto para decir que no responderé a ninguna pregunta de la prensa durante Roland Garros”, afirmó la japonesa en Twitter. “A menudo tuve la sensación de que la gente no tiene la menor consideración por la salud mental de los deportistas y eso me choca cada vez que veo una conferencia de prensa en la que participó”, añadió la jugadora de 23 años, ganadora de cuatro torneos de Grand Slams. “A menudo se nos hacen preguntas que ya nos han hecho numerosas veces o preguntas que nos hacen dudar y yo no voy a someterme a personas que dudan de mí”, prosiguió.

Según el reglamento de la WTA y de la ATP, los jugadores y jugadoras están obligados a acudir a las conferencias de prensa de después de cada partido, bajo amenaza de multa si incumplen. También tienen obligaciones mediáticas con los propios torneos. Con esta decisión, Osaka se expone a sanciones de hasta 20.000 dólares si no se presenta a las conferencias de prensa.

Este viernes, Rafael Nadal, 13 veces campeón sobre el polvo de ladrillo parisino, señaló que aunque respeta la decisión de Osaka, la cobertura mediática fue lo que llevó al éxito al deporte. “ La entiendo, pero en mi opinión, sin la gente que escribe las noticias y nuestros logros por el mundo, probablemente no seríamos los deportistas que somos hoy en día ”, afirmó Nadal, quien buscará el récord de 21 torneos de Grand Slam, y añadió: “No tendríamos el mismo reconocimiento y popularidad sin los medios.”

También la número 1 del mundo y ganadora de Roland Garros en 2019, la australiana Ashleigh Barty se desmarcó de la intención de su rival de no comparecer ante la prensa. “Nunca tuve problema en responder preguntas. No es algo que me haya desconcentrado mucho. Tampoco es algo que me quite el sueño por las noches lo que yo haya dicho u oído, o lo que me pregunten”, dijo en diálogo con los periodistas.

Naomi Osaka de Japón saca en su cuarto partido individual femenino de la ronda contra Garbine Muguruza de España el día 7 del Abierto de Australia en Melbourne Park en Melbourne, el domingo 14 de febrero de 2021. AAP Image / Dean Lewins

En tanto, por el mismo camino fue el ruso Daniel Medvedev quien afirmó: “Siempre trato de venir a las conferencias de prensa, esté de buen o de mal humor. Incluso, a veces, con mal humor puedo estar de mejor ánimo después de hablar con la prensa.”

Además, el presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), organizadora de Roland Garros, lamentó la decisión de Osaka.”Es un gran error y esto muestra hasta qué punto en nuestro deporte necesitamos una gobernanza fuerte. Lo que pasa ahí no es, a mi juicio, aceptable. Hay reglas, normas, vamos a hablar de penalizaciones, de multas, pero más allá de eso es el tenis lo que queremos promocionar”, afirmó Gilles Moretton.

“Vamos a ver a lo largo del torneo cómo se va a comportar. No sé cuál será su actitud en los próximos días, pero esto no envía un mensaje muy positivo”, estimó por su parte el director de Roland Garros, Guy Forget.

LA NACION