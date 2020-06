Daniel Kinahan, hijo del capo del clan irlandés, Christy Kinahan Senior, es el mentor de la pelea Fury vs. Joshua

12 de junio de 2020

El acuerdo entre Tyson Fury y Anthony Joshua revolucionó al mundo del boxeo. Tras extensas negociaciones durante semanas, los boxeadores británicos acordaron la esperada pelea para el verano europeo de 2021 y, aunque todavía no se firmaron los contratos, los promotores ya están analizando sedes y fechas para concretar la cita. Pero, en las últimas horas, la historia del combate entre los pesos pesados tomó un giro inesperado por la participación de un polémico protagonista: Daniel Kinahan, capo de la mafia irlandesa, tuvo un papel fundamental para sellar el arreglo. Y hay fuertes preocupaciones gubernamentales.

Kinahan reside actualmente en Emiratos Árabes con su hermano Christopher y en 2012 fundó la compañía MGM -hoy transformada en MTK Global- que se ocupa de la promoción de eventos de boxeo y hoy representa a Fury. El nombre del mafioso quedó en el centro de la escena porque el campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo nombró y le agradeció en un video que compartió en redes sociales al concretarse el acuerdo con Joshua, campeón de los pesos pesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Federación Internacional (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

"Acabo de hablar con Daniel Kinahan. Me acaba de informar que acordó la pelea más importante del boxeo británico en toda la historia'', sentenció Fury en el video que subió a Twitter, y agregó: "Infinitas gracias para Da por hacer esto posible Lo logró, literalmente sobre el límite. Dios lo bendiga".

Por fuera del mundo del boxeo, Kinahan, quien también fue contratado como asesor especial de KHK, una organización deportiva fundada por un miembro de la familia real de Bahréin, es considerado por los Estados Unidos como un "narcoterrorista" y por el Tribunal Supremo de Dublín como "un personaje de alto nivel en un grupo criminal involucrado en el tráfico internacional de drogas y delitos sobre armas", según informó la agencia británica AP.

Líder del cartel mafioso Kinahan, el actual promotor de boxeo heredó el puesto de su padre Christy, un reconocido narcotraficante irlandés que fue condenado por contrabando de éxtasis y heroína y es sospechoso de la creación de rutas de droga desde Europa occidental hacia los carteles de México, Colombia y Rusia. Actualmente, Daniel está incluido en la lista de "narcoterroristas" en Estados Unidos (DEA y FBI) y siempre se ha dicho que utilizó los negocios pugilísticos para legitimar su nombre, al punto tal que también es asesor del exitoso promotor Bob Arum. Según los medios europeo, él fue quien lo convenció que contratara a Fury para Top Rank y se apunta que es quien está llevando el boxeo al Medio Oriente.

Tyson Fury le agradeció en redes sociales al irlandés Daniel Kinahan por hacer posible el combate Crédito: Captura de video

"El nombre de Daniel Kinahan es conocido por las agencias de seguridad en todo el mundo gracias a las actividades asesinas del cartel de Kinahan. Están operando a escala global y sus miembros y asociados no serán admitidos en los Estados Unidos. Puede que no tenga condenas, pero su nombre ha aparecido en diversas partes y siempre ligado al crimen organizado" , le reveló una fuente de las agencias estadounidenses a The Irish Sun.

La figura de Kinahan estalló en Europa en 2010 con la Operación Shovel contra las organizaciones criminales irlandesas que terminó con la detención de 31 personas en Irlanda, Reino Unido y España. Luego, entre 2015 y 2016 su nombre volvió a la luz cuando estalló la guerra contra la pandilla Hutch, que incluyó tiroteos y diversos ataques entre Irlanda y España y que tuvo como pico máximo de tensión la muerte del líder Gerry Hutch en Mijas. Hasta el día de hoy, la disputa ya se cobró 20 vidas.

Joshua-Fury, el esperado combate entre los pesos pesados está envuelto en polémica

La preocupación de los Gobiernos

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, mostró su inquietud por el papel que desempeña Kinahan en la preparación del espectacular combate entre los pesos pesados: "Estoy bastante sorprendido y desconcertado al ver a Tyson Fury soltando el nombre de esta persona en ese vídeo como si no fuera alguien que tiene un pasado conocido en el país y fuera de él. Si bien no puedo comentar sobre una operación en particular de la garda (la policía de Irlanda, puedo asegurarles que han habido contactos entre el Departamentos de Relaciones Exteriores (de Irlanda) y las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos sobre ese tema''.

En tanto, Alan Kelly, líder del Partido Laborista de Irlanda, indicó: "Hay un individuo de nuestro país quien es, de acuerdo con el Tribunal Supremo, un personaje de alto rango en una organización criminal internacional. Hoy ha cambiado su imagen en el Medio Oriente como un promotor de boxeo", indicó Kelly al Parlamento el jueves cuando solicitó la intervención del gobierno irlandés. "De acuerdo con el Buró de Recursos Criminales (CAB), controla y maneja desde hace tiempo las operaciones del grupo criminal organizado Kinahan".

Tyson Fury es representado por la promotora de Kinahan, líder de la mafia irlandesa Fuente: Reuters - Crédito: Steve Marcus

Associated Press contactó a la Oficina de Activos Criminales, una agencia de aplicación de la ley en Irlanda, sobre el tema de Kinahan y se le remitió a la policía irlandesa, que respondió diciendo que no pueden comentar sobre individuos específicos y añadió un comunicado genérico sobre "organizaciones criminales conocidas''.

Otro legislador, Neale Richmond, dijo que no está "entusiasmado por la pelea" y le escribió a posibles socios de televisión sobre la pelea Joshua-Fury para "asegurarse que tienen conocimiento de quién es Daniel Kinahan y saber si se sienten cómodos trabajando con é ya que es un autor intelectual criminal detrás de una de las mayores disputas y operaciones de drogas del país".

A su vez, Richmond "agregó que es extremadamente preocupante que él esté involucrado en este combate" y las repercusiones en Irlanda continúan tomando color. Así, el periódico Irish Daily Star ya destacó en su edición del jueves que no cubrirá la pelea entre Fury y Joshua debido a la participación de Kinahan.