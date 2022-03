El tributo de doce nadadores: cruzar el Río de La Plata en conmemoración de los 40 años de Malvinas

Cuando Lilian Gemma Harrison, la nadadora argentina de 19 años, cruzó por primera vez el Río de la Plata, la orientación en el medio del agua era por la ubicación de las estrellas, para comunicarse se usaban palomas mensajeras y el estilo crol una rareza incipiente. A la joven la llamaron “la Reina del Plata” luego de haber estado 24 horas y 19 minutos para recorrer 48 kilómetros de distancia que separan la costa del Uruguay con Argentina. La revista El Gráfico la premió con 5000 pesos y al llegar la recibió el presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear. Fue el 22 de diciembre de 1923 y Lilian demostró que el cruce del Río de la Plata a nado era posible.

Para que una mujer repitiera la hazaña tuvieron que pasar 91 años. El 9 de marzo del 2014, Noelia Petti logró cruzar a nado el río más ancho del mundo, en 12h4m. La nadadora que nació en 1974 en Lomas de Zamora recogió la herencia y actualmente asesora técnicamente a un grupo que realizará una travesía que combina los valores deportivos con la memoria histórica.

Algunos de los nadadores, ultimando detalles de preparación Gentileza Gustavo García Gualtieri

Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado se realizará la “Travesía Río de la Plata”, en la que 12 nadadores recorrerán 40 kilómetros en conmemoración del “40° aniversario de la gesta de Malvinas”. De este modo, nadando, brazada a brazada, los deportistas buscarán honrar la memoria de los caídos, a sus familias y a los veteranos que lucharon con honor por la soberanía argentina de las islas Malvinas.

La travesía comenzará dos millas antes del territorio uruguayo, aproximadamente a las 4 de la madrugada. En medio del agua, en territorio de aguas internacionales, los deportistas se desplazarán desde ese punto hacia Punta Lara, Ensenada, arribando a destino aproximadamente a las 19 horas del mismo día. La prueba se realiza un mes antes del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas –que se conmemora el 2 de abril– para aprovechar al máximo las condiciones climáticas de marzo. Para el 5 de marzo la salida del sol está prevista a las 6.44 y la puesta a las 19.49, esto les garantiza una hora más de luz natural que en abril.

Los doce nadadores

¿Cómo estarán distribuidos? Dos equipos de una persona realizarán el cruce completo nadando cada uno los 40 kilómetros, y un equipo de cuatro y dos más de tres personas cada uno irán relevándose cada una hora de nado. Todos, con más de un año de entrenamiento exclusivo para el gran desafío, lo cual implicó constancia, esfuerzo y tiempo. También, el respeto de un riguroso plan que implicó el asesoramiento de nutricionistas, deportólogos, médicos y entrenadores para llegar con el estado ideal para realizar la prueba.

En acción, listos para emprender la travesía Gentileza Gustavo García Gualtieri

Para poder participar, los 12 nadadores realizaron una postulación y fueron evaluados con tres testeos a lo largo de seis meses. Sobre un tiempo de una, dos y tres horas de nado continuo debían sostener un máximo de 2 minutos promedio cada 100 metros. “El entrenamiento requerido para los deportistas que realizan la prueba en postas fue de 20 kilómetros semanales de nado. Para los que nadarán los 40 kilómetros completos, el entrenamiento semanal escaló al doble: 40 kilómetros. Se entrenaron en piletas, lagos, ríos y en el mar. También tuvieron una preparación física afuera del agua. Noelia Petti está a cargo del cuerpo técnico de entrenadores”, dice Gustavo García Gualtieri, coordinador general del grupo Aguas Abiertas, que estará acompañado por un destacado staff de colaboradores.

Noelia Petti hidratando a Gastón Pagniez, uno de las participantes; Petti cruzó el Río de la Plata en 2014 Gentileza Gustavo García Gualtieri

Cada nadador tiene sus propios nutricionistas. Algunas dietas son más proteicas, otras más calóricas, según las características de cada uno. También hubo una preparación para la hidratación y la alimentación dentro del agua. La recomendación es que la hidratación sea cada 20 minutos con una caña, en tanto, la alimentación que es en base de hidratos y arroz, será a medida de las necesidades de cada deportista.

Pilar Tellería, la más joven en realizar la travesía Gentileza Gustavo García Gualtieri

Pilar Tellería, de 18 años, es la más joven del equipo. Para la deportista que se entrena en el CENARED (Centro Argentino de Excelencia Deportiva), el cruce representa cumplir un sueño que tiene desde los 15 años. “Gracias al trabajo que vengo realizando con mi entrenador de toda la vida, Pablo Olivera, y con Agustín Loiácono, hoy lo estoy pudiendo llevar a cabo. Siento que el día del cruce va a ser el resumen perfecto de todo el esfuerzo y la dedicación vividos en este proceso. Me emociona el apoyo recibido de mi familia, mis amigos, mis compañeros y profesores”, dice la joven que realizará la travesía completa, los 40 kilómetros de forma individual.

Tiempo de entrenar y aclimatarse para la travesía Gentileza Gustavo García Gualtieri

“Por mi edad no viví la guerra de Malvinas, pero realmente siento emoción, orgullo y admiración por los héroes y sus familias. Poder hacer el cruce en su homenaje me sensibiliza y le da un valor agregado a mi sueño”, agrega Tellería, quien define que la guerra de Malvinas “fue uno de los acontecimientos más tristes de nuestra historia, donde predominaron los intereses de unos pocos sin importar la vida de nuestros soldados”. Por su edad, también se hermana con los combatientes: “Me cuesta entender que chicos de mi edad, sin preparación ni armamentos, hayan sido obligados a ser parte de una guerra que, como todas, no tiene sentido”.

Acercar las costas

Silvina Crosa tiene 50 años, es médica especialista en traumatología, medicina laboral y legal y docente universitaria. Es nadadora desde la infancia, se entrena en el club ADEV e integra la agrupación Mojarras de Villaguay de Entre Ríos. Para ella, nadar en el Río de la Plata es el sueño de todo nadador argentino y uruguayo.

Silvina Crosa rememora la guerra de Malvinas: tenía 10 años Gentileza Gustavo García Gualtieri

“Sobre todo si se trata de acercar las costas. Si bien, como entrerriana, estamos acostumbrados a compartir la costa y el río Uruguay, el Río de la Plata va más allá de todo, por su historia, su naturaleza y su inmensidad. Ojalá este majestuoso río y la madre naturaleza nos dejen hacerlo, sólo cruzaremos si ellos lo permiten y nos acompañan”, agrega Crosa, quien realizará la travesía en relevos junto a otras dos mujeres.

Cuando fue el inicio del conflicto bélico Crosa tenía 10 años, estaba en sexto grado y recuerda la euforia de la gente. Ella sentía una inmensa angustia al ver las imágenes de los soldados partiendo a la guerra. También rememora las colectas en las escuelas, las imágenes de la rendición y el hundimiento del Belgrano.

Gustavo García Gualtieri (de negro), coordinador de la travesía, y el capitán Sigfrido Nielsen Gentileza Gustavo García Gualtieri

“Mi ciudad está muy ligada al ejército, tiene una guarnición muy grande con dos regimientos, uno de ellos el Regimiento de Infantería Mecanizado 5 «General Félix de Olazábal» que en ese momento estaba en Paso de los Libres, luego se trasladó a Villaguay en los noventa y participó de manera directa en territorio malvinense. Nuestro cura párroco, el padre Luis Sesa, fue uno de los sacerdotes que estuvo en Malvinas”, agrega.

“Villaguay tiene muchos veteranos de Malvinas y sobrevivientes del general Belgrano. Los nadadores, todos los años para el 2 de abril nos juntamos a orillas del arroyo Villaguay y hacemos un minuto de silencio, entonamos el himno nacional y en silencio salimos a nadar en homenaje a ellos”, describe la nadadora entrerriana. Como médica, siendo residente en el hospital Clemente Álvarez de Rosario, en la década del noventa le tocó atender durante algún tiempo a dos veteranos de Malvinas con lesiones que fueron secuelas de la guerra y siempre se quedaba horas escuchándolos. Para Crosa, Malvinas es un recuerdo activo, siempre presente y algún día “no muy lejano” pretende a ir a nadar a las islas del Atlántico Sur. Es un sueño pendiente.

Volver a la infancia

Para Carlos Maquieira, nadador de 60 años, es el mayor desafío deportivo de su vida. Si bien comenzó a nadar cuando tenía 6 años de la mano de sus padres que lo llevaban a entrenamientos y competencias, como les ocurre a muchos niños que comienzan de tan chicos, a los 9 se cansó y abandonó la natación. Pasaron los años y un día mientras miraba a sus hijos en la clase de natación advirtió que podía aprovechar ese tiempo nadando él también. Así fue como a los 44 años regresó a entrenar motivado e incentivado porque su hermano mayor nadaba en aguas abiertas. “Luego de un año de entrenamiento comencé y no dejé de participar en competencias de aguas abiertas nunca más”, repasa Maquieira.

Travesía Río de la Plata Gentileza Gustavo García Gualtieri

“En abril de 1982 yo tenía 20 años. Hacía un año y medio que había terminado el servicio militar. Aunque no fui convocado, el temor estuvo presente en mí familia. Por eso es muy sentido para mí, conmemorar mediante el merecido homenaje a los fallecidos, familiares y excombatientes, que llevarán para siempre las huellas de tan dolorosa experiencia, de ofrecer su vida con heroísmo para la recuperación de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Para todos ellos, ofrezco el sacrificio puesto en esta pasión de nadar, con total compromiso, esfuerzo, trabajo y responsabilidad”, agrega.

Entre la preparación y el clima

En torno a la identificación de peligros y cuantificación de riesgos relativos en la zona de la travesía, Gustavo García Gualtieri, organizador del evento, destaca algunos de los lugares del trayecto. Las boyas de señalización de barcos o barcazas hundidas –entre ellos el Plutus, Apipe, Arenorte, Hillstone e Irene– la señalización del gasoducto Colonia-Punta Lara, la señalización del cruce marítimo del canal Mitre y el cruce del canal de la ruta de navegación de la Empresa Buquebus.

Los 12 nadadores están divididos en cinco equipos, cada uno estará acompañado por una embarcación. A los ya mencionados Maquieira, Crosa y Telleria se suman Diego Suarez, Soledad La Fico Guzzo, Gastón Pagniez, Claudia Vicchio, Gustavo Brombini, Augusto Arbini, Leandro Martín Hereñu, María Elisa Rayas y Martina María Mastrángelo.

Las embarcaciones motorizadas de apoyo estarán equipadas con equipos VHF para mantener enlace radioeléctrico con Prefectura y con salvavidas circulares. “El factor climático, el viento, las olas altas, la naturaleza, pueden ser algunas de las complicaciones, pero el río no representa un riesgo en sí mismo”, describe Gustavo García Gualtieri, quien remarca que la fecha y hora están sujetas a las condiciones climáticas. En caso de cualquier modificación se dará aviso a la Prefectura Naval Argentina.