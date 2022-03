Silvio Santander, el DT campeón con San Lorenzo, le apuntó a Marcelo Tinelli por una deuda de 10 meses

La situación es imposible de sostener. Nada para disimular. Se multiplican los problemas para San Lorenzo. El Pentacampeón de la Liga Nacional está al borde del precipicio. A la inhibición para contratar extranjeros por deudas acumuladas con los jugadores que pasaron por el equipo de básquetbol, más la posible desafiliación de la competencia argentina, ahora se sumó un posteo del exentrenador Silvio Santander, en el que le apunta directamente a Marcelo Tinelli por una deuda de 10 meses.

“ A casi 10 meses del título, sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al Sr @cuervotinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más ”, publicó Santander en su cuenta de Twitter. En las últimas semanas se profundizó el malestar y a las denuncias que realizaron algunos jugadores ante la FIBA, ahora se suman las públicas, ya que no logran tener respuestas de Tinelli, el máximo referente del proyecto de San Lorenzo en la Liga Nacional.

Santander, de 50 años, tiene una exitosa trayectoria en la Liga Nacional, donde también fue campeón como conductor de Quimsa, de Santiago del Estero. Además, fue el principal ayudante de Sergio Hernández en el Mundial de China 2019.

Si alguien encuentra al Sr @cuervotinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más. pic.twitter.com/sKVI9H9igz — Silvio Santander (@SantanderSilvio) March 2, 2022

La Confederación Argentina de Básquetbol recibió una notificación de la FIBA en la que le solicitan la desafiliación de San Lorenzo con incumplimientos económicos. Esta sanción debía ser aplicada por estos días. Sin embargo, el club presentó un plan de pagos y consiguió un plazo extra para seguir participando en la Liga Nacional.

Silvio Santander lideró a San Lorenzo, que conquistó el título en "la Liga de la pandemia" @caslabasquet

San Lorenzo atraviesa un mal momento económico y ya recibió sanciones por de FIBA por las diferentes deudas con Mathías Calfani, Alex Pérez y Claudio Pereira, Ben Pensack -agente de Donald Sims-, el mismo Sims, Jerome Meyinsse, Ramón Clemente, Eric Dawson, Gani Lawal y Justin Williams. Todas tienen sentencia y sanción en el BAT, que es el tribunal de la entidad.

Según aseguran la agencia Télam, las cifras rondan los 350.000 dólares solamente con la FIBA, aunque existen otras deudas que lo llevarían a casi 800.000, entre salarios y premios de temporadas anteriores.

Calfani, Clemente y Meyinsse, tres de los jugadores extranjeros que inhibieron a San Lorenzo La Liga - LA NACION

Las deudas con los jugadores nacionales no lo aquejan a San Lorenzo por la simple razón que deben presentar un libre deuda ante la Asociación de Clubes, que es exigido por la Asociación de Jugadores. En el caso de que eso no suceda, ningún equipo puede participar del torneo local. Los extranjeros y los entrenadores no están incluidos dentro de esas reglas.

No es nueva la molestia de Santander. Si bien en esta oportunidad fue mucho más directo, el DT de Guaiqueríes, de Venezuela, ya había hablado hace algunos meses de la deuda que San Lorenzo mantiene con él: “En mi caso se mantiene una deuda muy importante de parte de San Lorenzo, y es algo molesto, no es algo que debería suceder, muchos estamos esperando cobrar. Cada vez que intento comunicarme con alguien del club no me responden. Yo hice todo a través de mi agente, pero no encontré solución y sé que no soy el único”, expresó en diálogo con Uno contra Uno web.

San Lorenzo, que pasó de ser el primer equipo argentino en poder jugar partidos de pretemporadas con franquicias de la NBA (Toronto Raptors y Cleveland Cavaliers), realizar encuentros de pretemporada en España con victorias ante Barcelona y Real Madrid, ahora sólo cuenta con algunos juveniles y unos pocos mayores que arribaron esta temporada.