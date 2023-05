“Empecinado en pelear”: Sebastián Vignolo cruzó a Navarro Montoya por su opinión sobre River

escuchar

Este lunes por la tarde, el conductor de Equipo F (ESPN), Sebastián Vignolo, arremetió contra su compañero, Carlos Navarro Montoya, por la discusión que habían tenido al mediodía en F90, donde compararon el nivel del fútbol argentino con la Copa Libertadores.

“Hoy le decía al Mono, que vino empecinado en pelear, que estas ventajas que por ahí en el campeonato argentino se pueden dar, en Copa Libertadores, donde River se ha quedado sin margen de error, no las puede dar”, indicó Vignolo, quien recordó que el conjunto millonario perdió dos de los tres partidos que disputó en el certamen continental.

El conductor se refería al contrapunto que tuvieron con el exarquero de Boca Juniors, quien relativizó la presunta distancia de categoría que existe entre, por ejemplo, los equipos brasileños y los argentinos. “El peso de la jerarquía te sirve para nuestro fútbol: no te sirve para ganarles a equipos top”. “Son partidos, no lo sé”, lo cruzó Navarro Montoya, quien opinó: “A mí me ponen a los brasileños allá, lejísimos... para mí, no están tan lejos”.

En su defensa, Vignolo contrapuso que “todos son partidos”, y coincidió con su compañero en que tanto Boca como River son candidatos a ganar la Copa Libertadores. Sin embargo, estimó, “no se pueden equivocar como se equivocan en el torneo local” si es que tienen aspiraciones de competir.

River derrotó a Platense y se afianza en la punta del campeonato; en la Copa Libertadores, sin embargo, está lejos de asegurar su clasificación a la siguiente ronda Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Luego, el Pollo comparó a un delantero de Platense, rival de River el último fin de semana, con un atacante del Flamengo. “¿Es lo mismo equivocarte ante (Nicolás) Servetto que ante Gabigol? Me decís que sí, me voy”, lo desafió Vignolo al ídolo xeneize. “No es lo mismo, pero para ellos (por los brasileños), es exactamente igual”, refutó el exfutbolista.

Irónicamente, el relator indicó que las cadenas de Brasil deben hablar de Flamengo, mientras que él, analiza a los equipos nacionales. Después, el Mono citó una recurrente frase de la época: “Pasa que muchas veces nosotros decimos que no llegamos a competir con los brasileños, ¿cómo no vamos a competir?”. Ofendido, su interlocutor se levantó de su silla, y provocar a su colega: “Yo no dije eso, no, no, no. Buscate un lugar donde yo lo dije”.

Sin ánimos de pelear, el exguardameta aclaró que no se refería a Vignolo, y amplió el análisis: “Muchas veces, desvalorizamos al futbol argentino, y tanto el fútbol argentino como el brasileño, son de los mejores del mundo, y de los mejores de Sudamérica”. En esa línea, aportó: “Todos los equipos argentinos que van a disputar la copa, van a competir”.

Para sustentar su posición, el periodista recordó el fatídico partido final de la Copa Libertadores 2019 para River, donde perdió en los últimos minutos de juego. “Te equivocas en el plano local, podés zafar. Se equivoca contra otro, la vas a buscar adentro. Es otra la exigencia”, repitió.

#ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus



UNA SEMANA DIFÍCIL PARA RIVER



El equipo de Demichelis deberá ir a Perú para seguir con vida en la Libertadores. Así comenzamos el lunes junto a la mesa.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/Yudrh83Ro7 pic.twitter.com/uFg7slonix — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 22, 2023

Seguro de su opinión, el Mono consideró que, en el fútbol argentino, “pasa lo mismo”. “¿Con cuántos equipos?”, retrucó Vignolo, tras lo cual, Navarro Montoya dijo que si el arquero de River se equivoca contra un delantero de Boca, puede sufrir. “Está, bien pero estás midiendo varas parecidas”, remarcó Sebastián, para dar por concluido el intenso debate, que no llegó a una conciliación discursiva entre las partes.

LA NACION