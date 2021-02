Neymar, fanatizado con Gran Hermano Brasil mientras se recupera de su lesión

El delantero del PSG lanzó una catarata de twits sobre el reality que revoluciona a su país. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de febrero de 2021 • 13:49

Neymar está a punto de empezar su tercera semana de reposo después de la lesión que sufrió en el aductor izquierdo durante el encuentro del Paris Saint-Germain ante Caen el pasado 10 de febrero. Mientras tanto, se entretiene con Gran Hermano Brasil y comentando sobre el reality con los usuarios de Twitter.

"Lo siento, pero hoy necesito estar despierto. Voy a tomar una siesta ahora y estaré de regreso a la hora del BBB [Big Brother Brasil]", escribía el delantero ayer a las ocho y cuarto de la noche, hora de Argentina. Sin embargo, el horario en que se transmite el programa en la cadena Globo es incómodo para la zona europea, lo que estuvo obligando a Neymar a trasnochar.

Anoche, por ejemplo, se acostó a las cuatro de la mañana de París, dado que el reality termina a la medianoche brasileña. De hecho, según sus twits, lo mira en la computadora y con la luz apagada desde la cama. "Me voy a dormir muy muy muy feliz", comentó entonces, después de festejar que la participante que más aborrecía, una rapera llamada Karol Conká, había sido eliminada con un porcentaje histórico en la historia de GH: 99,17%.

Fue tal su alegría al respecto, que esta mañana twitteó: "Me desperté feliz y entrené feliz, ¿por qué será?". La cuenta de Twitter brasileña del PSG le respondió con unos emoticones de risa, como demostrando complicidad con su comentario. Asimismo, subió una story lanzando un petardo para celebrarlo.

El delantero del PSG lanzó un cohete para festejar el resultado de Gran Hermano. Crédito: Instagram

"Cuando twitteo sobre BBB, la gente que me sigue y no habla portugués está más perdida que yo el primer día de clases", bromeó. El fanatismo de Neymar con Gran Hermano, no obstante, es previo a su lesión. De hecho, en sus últimos twits, es el único tema del que habla, aparte de la aplastada por 1 a 4 del PSG al Barcelona en Champions League, que no pudo disputar.

El conjunto de Mauricio Pochettino se encuentra en plena fase de copa y, a su vez, le toca enfrentar este sábado a Dijon, en la Ligue 1.

Neymar está entrenando para recuperarse de su lesión y volver a las canchas. Crédito: Instagram

Pero el regreso de Neymar a las canchas todavía debe esperar. Su lesión lo obligaba, en un principio, a reposar durante cuatro semanas, de las que todavía le restan dos. Y, si todo sale bien para "Ney", podrá enfrentar el próximo 10 de marzo al Barça en la vuelta, en un duelo más que desafiante para su amigo Lionel Messi.