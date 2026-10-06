Neymar para Messi: “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol; fue un honor haber jugado contra ti y haber hecho historia a tu lado”

Neymar le dedicó este martes unas emotivas palabras a su amigo Lionel Messi, en la previa al partido de despedida del capitán de la selección argentina. Junto a dos fotos muy especiales, Ney escribió una carta de adiós. Las fotos son del momento posterior a la final que Argentina le ganó a Brasil en la Copa América 2021, cuando Messi logró su primer título con la Mayor.

El emotivo posteo de Neymar para Messi en la previa a su despedida en la selección

“Quien ama el fútbol te disfrutó a lo largo de estos años. Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, empezó el actual jugador del Santos de Brasil.

Y siguió: “No solo Argentina te agradece, todo el mundo te agradece por todo lo que le diste al fútbol”.

Luego fue más a lo personal y concluyó: “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol. Fue un honor haber jugado contra vos, y más aún, haber hecho historia a tu lado. Gracias, Leo Messi”.

Messi y Neymar con el Barcelona en 2017 (Photo by Elsa/Getty Images) Elsa - Getty Images North America

Más allá de la rivalidad entre Brasil y Argentina con sus respectivas selecciones, Messi y Neymar compartieron equipo tanto en Barcelona como en el PSG francés. En el equipo español estuvieron juntos desde 2013 a 2017 y formaron la histórica delantera “MSN” junto a Luis Suárez, donde ganaron el triplete en 2015: la liga española, la Copa del Rey y la Champions League.

Neymar festeja, junto a Lionel Messi un gol en el PSG francés GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

Luego en el PSG se reencontraron durante la etapa de 2021 a 2023, tras la sorpresiva salida de Messi del equipo culé y su llegada a París.

Siempre se mostraron compinches y compañeros pese a la rivalidad de sus selecciones y este mensaje de Neymar hoy demostró una vez más eso.

La otra imagen que eligió Neymar para acompañar su posteo para Messi

Incluso las dos fotos que eligió no fueron al azar, sino que fue uno de los momentos más especiales que vivieron juntos cuando tras vencer Argentina a Brasil, y pese al dolor de la derrota, Neymar y Messi se fundieron en un largo abrazo.

Rápidamente el posteo se llenó de comentarios, entre los que destacó el de Gio Lo Celso: “Que viva el fútbol”.

La despedida de Lionel Messi: el line up de artistas que tocarán en el partido contra Benín

Este martes 6 de octubre será la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección, y al partido amistoso con Benín se suma la celebración con artistas nacionales para el último partido del jugador que deja su impronta en toda una generación y títulos internacionales conquistados para la albiceleste.

La lista de artistas que tocarán en la despedida de Messi

Esta noche, con importante carga emotiva para el plantel, cuerpo técnico, espectadores y televidentes de todo el país y el mundo contará con presentaciones de artistas de la música local, que rendirán su homenaje al 10 en el partido que cierra su ciclo con la camiseta de la Argentina.

El line up de de artistas que tocarán en el partido contra Benín

A continuación el listado de artistas que se presentarán en el Monumental, y sus respectivos horarios: