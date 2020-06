Nike cambia por primera vez su eslogan tras la muerte de George Floyd

Muchas personas protestaron en una de las tiendas de Nike en Minneapolis Fuente: Reuters

Con la negativa a su clásico mensaje "Just do it", Nike se posicionó contra de la violencia policial en Estados Unidos sobre la población afroamericana luego del asesinato cometido a George Floyd.

Bajo el lema: " Por una vez, no lo hagas. No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo . No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No creas que esto no te afecta. No vuelvas a sentarte y a quedarte callado. No creas que vos no podés ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio", propone el video de la marca de la pipa que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La publicación, que en tres días acumuló más de 14 millones de visualizaciones, significa un llamado a no darle la espalda a una problemática que afecta a una gran parte de la población mundial. Tal fue la conmoción de la campaña de Nike, que hasta fue compartida por Adidas, su principal rival y competidor en el mercado deportivo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Nike se posiciona de manera abierta en las causas sobre la lucha antirracista. Lo hizo con su campaña mundial liderada por Colin Kaepernick , el exjugador de fútbol americano que tomó trascendencia cuando hace dos años empezó a arrodillarse como protesta mientras sonaba el himno nacional. Aquella campaña tenía por lema "cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo. Con esa acción, la marca también tuvo como embajadores a Serena Williams y Lebron James , dos deportistas que defienden la misma causa.