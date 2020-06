La muerte de George Floyd: agravan los cargos contra el agente responsable Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2020 • 01:06

MINESOTA.- La Fiscalía del estado de Minesota decidió este miércoles agravar los cargos contra Derek Chauvin, el agente que le aplastó el cuello con la rodilla a George Floyd, el hombre negro que murió a manos de la Policía de Mineápolis, e imputó, además, a los otros tres policías implicados en su arresto.

Tal y como señalan los documentos judiciales del caso, Chauvin fue imputado ahora por asesinato en segundo grado, mientras que también se habrían presentado cargos contra los agentes Thoomas Lane, J.A. Keung y Tou Thao por ser cómplices de los delitos de asesinato en segundo grado y homicidio en segundo grado.

Benjamin Crump, abogado de la familia de Floyd, cuyo caso ha provocado protestas a nivel mundial, aseveró que se trata de un momento "agridulce". "Estamos alegres de que el fiscal general haya tomado esta decisión, arrestarlos e imputarlos a todos y agravar los cargos presentados contra Chauvin", dijo.

Antes de conocer la decisión de la Fiscalía, Crump había expresado que esperaba que todos los agentes implicados en la muerte de Floyd fueran imputados. "Es gente que se niega a escuchar, gente que supuestamente debería hacerlo. Se supone que la Policía estaba para proteger y servir a George Floyd", afirmó.

Su hijo, Mason Floyd, transmitió que lo que la familia quiere es "justicia". "Mi padre no debería haber muerto así", lamentó, según informaciones de la cadena CNN.

Crump, por su parte, aseguró que Floyd fue "torturado hasta la muerte" por la Policía. Y resaltó cómo el agente mantuvo la rodilla sobre el cuello de Floyd durante al menos nueve minutos.

Poco antes de conocerse la decisión del fiscal general de Minesota, Keith Ellison, la senadora Amy Klobuchar señaló que si los cargos se agravaban, se daría un paso importante para hacer justicia".

Por su parte, el fiscal aseguró que su decisión no está vinculada con las protestas que se suceden en todo el país. Ellison dijo que los incidentes y las manifestaciones no han tenido "nada que ver" con su decisión y que incluso está en relación a un sentido "del deber y la responsabilidad". Y expresó: "Puedo honestamente decir que me tomo esto muy en serio. Siento un gran peso sobre mis hombros".

8 minutos y 46 segundos: cómo mataron a George Floyd en custodia policial 09:31

Video

No obstante, aclaró que no deja que la presión pública afecte sus decisiones e insistió en que está preparado para soportar cualquier tipo de comentarios y situaciones. "Tomamos esta decisión teniendo en cuenta los hechos que hemos recabado desde que ocurrió el suceso", agregó.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, aplaudió la imputación de los otros tres agentes implicados en la detención de Floyd y dijo que "es el paso que el público quiere ver". "Creo que es críticamente importante ver que hay otro lado para nosotros y para este estado que no vieron el lunes por la noche", contó, según publicó la CNN.

Por otro lado, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, señaló que la "complicidad no debe ser tolerada" cuando se trata de cuatro agentes presuntamente involucrados en un asesinato. "El hecho de que las súplicas de Floyd fueran desoídas no solo por un agente sino por cuatro permanecerá siempre en nuestra historia como uno de los momentos más fríos".

Ante las continuas protestas registradas en el estado, Walz anunció que el toque de queda se extenderá otras dos noches entre las 22.00 y las 4.00 (hora local).

"Los ciudadanos de Minesota necesitan más que nunca confiar en sus vecinos, apoyar a sus comunidades y unir sus voces para abordar problemas sistemáticos. Gracias por hacerlo de forma pacífica", concluyó Walz.

Agencias AFP y Europa Press