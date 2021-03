El divertido comentario de “Gringo” Cingolani que hizo reír a sus compañeros

El panelista de Abran Cancha, Guido Glait, realizó este domingo en el programa de TyC Sports un intrincado análisis sobre el comportamiento de los hinchas al mirar los partidos de la Copa de la Liga 2021 y generó una divertida reacción en su compañero “Gringo” Cingolani, quien con su comentario hizo reír a todos los miembros del panel del envío dominical de deportes.

Todo comenzó cuando durante el análisis del clásico barrial entre San Lorenzo y Huracán, que terminó igualado 1 a 1, Glait realizó una inesperada acotación al ponerse en el lugar de los simpatizantes del fútbol argentino. El panelista de Presión Alta dijo que “es increíble” que, por ejemplo, los hinchas de River hayan gritado el gol de Huracán, ya que el conjunto millonario comparte la zona con el Ciclón, de manera que les convenía que el conjunto de Diego Dabove no sumara puntos.

Inmediatamente, su colega Julio Pavoni, que estaba a su lado, le recordó que “un hincha de Boca no grita los goles de otro rival”. Un poco desorientado, el conductor Agustín Fantasía le preguntó a Glait si con su explicación, quería decir que los partidos interzonales (los clásicos) suman puntos. “Claro, te conviene que sume tu rival que está en la otra zona”, respondió el hincha de River.

San Lorenzo vs Huracan LA NACION/Mauro Alfieri

La periodista Florencia Vezza también se mostró descreída con la reflexión de Glait, y se preguntó “cuánta gente hace ese análisis”. Además, la locutora señaló que la deducción del cronista había sido “muy rebuscada”. De vuelta, el animador del programa trató de hacer reflexionar a su colega por sus dichos, y le preguntó si creía que algún simpatizante millonario efectivamente había gritado el gol del ‘Globo’.

Pero sin dudas, la respuesta más contundente fue la de Rodolfo Cingolani, quien entre risas y con buena onda, le dijo a su compañero: “Con todo respeto, Guido: hacía mucho que no te escuchaba decir una boludez tan grande. Los hinchas de los equipos no saben en qué zona están”, indicó. Luego de que Pavoni aplaudiera el comentario de Cingolani, el conductor volvió a interceder en favor de Guido para decir que él tampoco sabía bien las zonas “porque las estuvo chequeando”. Tras ello, Fantasía reiteró que no veía a los hinchas “muy metidos” al punto de ver qué equipo juega en cada zona.

Consciente de que su análisis había sido cuanto menos original, Glait explicó que estaba “desasnando” e “instruyendo” a sus compañeros y a la audiencia. Finalmente, el panelista Lautaro Androszczuk, confeso hincha de Independiente, le consultó al “experto” qué gol debía haber gritado en el clásico porteño, y cuando su compañero le reveló que le convenía que ganara San Lorenzo, Androszcuk respondió con un cántico azulgrana: “¡Vamos! Somos, del barrio de Boedo”.

LA NACION