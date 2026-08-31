No fue elegida al azar: la lapicera con la que Messi escribió su carta de despedida de la selección

Lionel Messi comunicó su retiro definitivo de la selección argentina a través de una carta manuscrita. El astro, tras dos décadas de trayectoria con la camiseta nacional, eligió un soporte físico particular para plasmar su despedida. Junto a las tres hojas de bloc de notas donde escribió su mensaje en imprenta, el futbolista dispuso una lapicera dorada que captó de inmediato la atención del público por sus características estéticas y su carga simbólica.

La pieza presenta un diseño metálico con un acabado de alta gama, y su rasgo más distintivo reside en el capuchón, donde un medallón circular grabado contiene un símbolo. Ante esto, todos sus seguidores interpretaron este elemento como un signo de infinito. Esta lectura sugiere una vinculación perpetua e indisoluble del capitán con el equipo nacional, más allá de su presencia física en el campo de juego. Otros analistas de la cultura popular identificaron el objeto como un Giratiempo, el dispositivo mágico de la saga Harry Potter que permite retroceder cronológicamente. La relación familiar de Messi con la obra de J.K. Rowling fortaleció esta hipótesis entre los fanáticos.

La lapicera dorada de Messi llamó mucho la atención en redes Instagram (@leomessi)

Quién estuvo detrás de la lapicera

Lo cierto es que, si de la lapicera en sí se habla, fue el orfebre Hugo Gassioles quien fabricó piezas personalizadas para el plantel argentino tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. La descripción técnica del objeto coincide con un bolígrafo elaborado en plata 925 y madera de guayacán. Esta madera, conocida por su resistencia y vetas naturales, representa la persistencia del futbolista.

El diseño original incluye grabados con el número 10, la insignia de la AFA y las tres estrellas que simbolizan los títulos mundiales obtenidos por el seleccionado. La pieza utiliza un mecanismo rollerball fabricado por Montblanc, aunque su estructura exterior posee un carácter único y artesanal.

También existe una particularidad numérica en el diseño: el Giratiempo presentado en la imagen exhibe seis estrellas. Este número puede ser vinculado a los seis trofeos obtenidos por Messi con la selección mayor y categorías juveniles: el Mundial 2022, la Finalissima 2022, las Copas América de 2021 y 2024, los Juegos Olímpicos de 2008 y el Mundial Sub 20 de 2005. Esta coincidencia refuerza la narrativa de un cierre de ciclo cargado de hitos históricos.

Muchos aseguran que el símbolo se trata de un Giratiempo, de la saga de Harry Potter Warner Bros.

El mensaje escrito por Messi el pasado 21 de julio sintetiza el peso de dos décadas de actividad, ya que el texto refleja un sentimiento de agotamiento físico y la convicción de ceder el lugar a nuevas generaciones. Tras el reciente fallecimiento de su padre Jorge, el jugador aceleró los tiempos de una determinación que ya maduraba en su entorno. El contenido de la misiva agradece a compañeros, técnicos y dirigentes, mientras subraya el orgullo de haber representado al país en múltiples competiciones internacionales. La despedida marca el fin de una era dorada para el fútbol argentino. Messi continúa su carrera en Inter Miami, donde mantiene contrato hasta diciembre de 2028.

La elección del objeto no parece casual, sino que Messi combinó la sobriedad de las hojas manuscritas con la complejidad simbólica de su lapicera personal. Este detalle, escondido entre párrafos, acompaña la narrativa del capitán sobre el paso del tiempo, el sacrificio y los sueños cumplidos. La imagen resultante constituye una pieza fundamental del archivo histórico de la selección argentina.