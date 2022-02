“Te podés ir del programa si querés”: Mariano Closs apuró a un compañero de ESPN y se achicó

La llegada de Juanfer Quintero a River Plate despertó opiniones de todo tipo. Tras un año en China, donde jugó pero en una liga de menor competencia, el volante viene a reforzar un plantel consolidado. El equipo de Marcelo Gallardo viene de ganar la última Liga Profesional y cuenta con jugadores de gran relieve, entre los cuales resalta Julián Álvarez. Como sea, este fin de semana podría volver a ponerse la camiseta millonaria, lo cual genera gran expectativa entre los hinchas. Sin embargo, el deseo por verlo puede llegar a tener un factor más emocional que futbolístico. Los periodistas de “F12″ (ESPN) discutieron sobre el valor del jugador colombiano en el equipo de Nuñez, y todo terminó en una apurada del conductor Mariano Closs a su compañero Leo Gabes, quien se quejó por la interpretación que hacen sus compañeros de los diferentes acontecimientos deportivos.

Luego de que se confirmara que llegó desde China la habilitación para que Quintero pueda jugar de manera oficial, los integrantes del ciclo de fútbol debatieron sobre la motivación que genera en los hinchas que juegue el 10. Mientras que algunos miembros del programa estimaron que el futbolista es la máxima motivación que tendrán los hinchas de River para ver a su equipo, Closs manifestó un punto de vista distinto: “Yo le mando un gran abrazo, y a los que lo rodean también, porque es gente amiga, pero es fuerte escuchar que la gente va a la cancha para ver a Juanfer”.

En defensa de Quintero salió Gabes, quien le respondió a Mariano con firmeza: “¿Pero tenés alguna duda?”. Sin sacarle la mirada de los ojos, Closs contestó: “Sí, tengo dudas”. Sin achicarse, el columnista argumentó su posición y explicó por que Juanfer “corta tickets”. “Es el ídolo de Madrid. Hay algo que no terminan de entender nunca en este programa”, dijo, tras lo cual fue interrumpido por el animador, quien se tomó en serio las palabras del relator y lo contraatacó con una dura sentencia. “Te podés cambiar tranquilamente: escuchá, te podés ir del programa ”.

Juanfer Quintero, en su regreso a la cancha de River en un partido amistoso ante Vélez Telam

Sonrojado y entre risas, Leo se retractó de sus dichos y contó por qué no quisiera dejar el programa. “No, porque yo lo elijo todos los días ”, y añadió: “Basta de irme de lados porque a esta altura…”.

Siempre en tono de broma, Closs buscó complicidad en sus compañeros y luego le recordó a Gabes que todavía no están presentes todos los miembros de la mesa: “Mirá que falta Mariano Juan que viene el lunes”. Entre risas, Juan Simón “metió púa” en el tema y acotó: “Somos muchos, no?”, a la vez que Luciana Rubinska recordó: “Irremplazables, no hay”.