Lionel Messi y Ronaldinho tejieron durante sus años en el Barcelona una profunda amistad. Y, además de que el argentino definió alguna vez al brasileño como su maestro en el club, la relación entre ambos fue siempre de pares. Así como compartieron grandes alegrías en su etapa azulgrana, La Pulga acompaña ahora a "Ronnie" en uno de los momentos más tristes: la pérdida de su mamá.

En redes sociales, Leo le envió desde Barcelona sus condolencias a su amigo: "Ronnie no tengo palabras, no puedo creerlo. Solo mandarte mucha fuerza y un abrazo grande para vos y toda la familia. Lo siento mucho, que en paz descanse". Miguelina Eloi Assis dos Santos, mamá del astro brasileño, falleció tras darle batalla al coronavirus.

Con siete años de edad de diferencia, Messi llegó al Barça en un momento en que el jugador oriundo de Porto Alegre ya la rompía en el club desde 2003. Fue en 2005 que el niño de las inferiores del que "se hablaba", según contó alguna vez Ronaldinho, llegó al primer equipo y deslumbró a todos.

"Luego fuimos amigos, empezamos a jugar juntos y nos llevamos muy bien. Él llegó siendo diferente a todos los demás, y hablamos con Rijkaard [DT de entonces] para que viniera a entrenar con nosotros, fue todo muy rápido. Tuve la suerte de darle el pase de su primer gol. Con el tiempo, es muy bonito ver de tan cerca a alguien que empieza y que luego conquista el mundo", declaró hace un año el brasileño.

Ese 1 de mayo de 2005, en un partido ante Albacete, cuando un pase de Ronaldinho llevó a Leo a marcar su primera tanto, empezó a erigirse una complicidad y una amistad entre ambos que enamoró a los hinchas culés.

Después le seguirían varios campeonatos en el fútbol español y hasta una Champions, que consiguieron en la temporada 2005-2006 en Francia.

Hoy en día, después de casi 13 años de jugar en equipos separados, el argentino y el brasileño siguen sintiendo una profunda admiración el uno por el otro. Sobre la llegada de Ronaldinho al club, Messi alguna vez manifestó: "En el primer año no ganó nada pero la gente se enamoró de él. Después llegaron los títulos y nos hizo felices a todos. El Barça debe estar siempre agradecido".

Por su parte, el brasileño, declaró hace poco como un gran elogio hacia La Pulga: "Cuando Messi se retire, que espero que sea dentro de mucho, puede dejar ahí el '10' y que nadie lo vuelva a tocar".

Cuando Ronaldinho se retiró del fútbol en enero de 2018, Messi le dedicó un sentido mensaje de despedida: "Como siempre dije, aprendí mucho a tu lado. Siempre te estaré agradecido por lo fácil que me hiciste todo cuando llegué al vestuario. Tuve la suerte compartir muchas cosas con vos y me alegro muchísimo porque, además de un fenómeno con la pelota, sos una grandísima persona y eso es lo más importante. Aunque decidas irte, el fútbol no se olvidará de tu sonrisa jamás. Todo lo mejor, Ronnie".

Una amistad que, a pesar de la distancia y de las circunstancias, aún continúa firme por los cuatro gloriosos años en el Barcelona que el argentino y el brasileño probablemente recordarán para siempre.