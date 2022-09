El detalle sobre el retiro de Leo Ponzio: a quién le delegó el grupo de WhatsApp de River

El exfutbolista de River Plate, Leonardo Ponzio, tendrá este miércoles 21 de septiembre su partido despedida en el estadio Monumental, tras su retiro de la actividad profesional, que tuvo lugar en diciembre de 2021, cuando su equipo se coronó campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En ese sentido, el León reveló este lunes en el programa F90 (ESPN) una infidencia sobre su salida del grupo de WhatsApp que comparten los jugadores del primer equipo millonario.

Sobre su retiro, Ponzio dictaminó que “hay que saber cuándo irse”, al margen de conservar su buena forma física. “Todo el mundo me dice: ‘Te vemos bien y estás mas joven, ¿por qué no seguiste?’. Porque no. El momento era ese. Yo sentía que el momento ya estaba”.

Al respecto, el columnista del programa, Oscar Ruggeri, le preguntó a Ponzio: “El día que jugaste, al otro día te levantaste y ya no eras jugador, ¿qué te pasaba?”. En ese momento, Leo contestó cuándo cayó en la cuenta de que no formaba más parte del plantel profesional.

“Lo sufrí, no sé si es la palabra, pero sí lo sentí cuando sabía que los muchachos volvían a la pretemporada. Yo ya me había ido del grupo de River, y sabia que El Profe empezaba a mandar información, y a mí no me llegaba nada. Veía imágenes que estaban de vuelta, y ahí, empezar a ver un poco que ya no estás, el día a día que nos organiza, ya no lo iba a tener, me lo iba a tener que buscar yo”, indicó el volante central.

Ponzio, una leyenda de River, se despide del fútbol Javier Barbancho - Reuters

Intrigado por la salida de Ponzio del grupo de WhatsApp del equipo de River, el conductor del ciclo, Sebastián Vignolo, le consultó: “Decías ‘cuando me fui de River, me fui del grupo’. ¿Tienen un grupo de WhatsApp?”. “Tenemos un grupo de WhatsApp, yo era administrador, así que le pasé la administración a Javi Pinola y me tuve que ir, creo que el 31 de enero (sic)”, aseguró el excapitán del mítico equipo de Marcelo Gallardo.

Allí, Vignolo se figuró la imagen de cómo sus compañeros habrán visto la salida del León: “Leo Ponzio dejó el grupo”. En tanto, el periodista Cholo Sottile acotó: “Esa leyenda es tremenda”. Además, el exjugador de Newell’s Old Boys reveló que, algunos compañeros, no llegaron a despedirlo, y lo hicieron luego individualmente. “Después me mandaban: ‘che, te fuiste y no te pude saludar, entonces, te mandan por privado’”.

Por su parte, el periodista Daniel Arcucci le preguntó a Ponzio cuál fue el contenido del mensaje de salida del grupo de WhatsApp. El exdeportista contestó que el texto fue sencillo: “Me despedí y les dije: ‘Feliz Año, muchachos, gracias por todo, nos vemos’”.

A su vez, el relator Federico Bulos quiso saber si era “obligatorio” salir del grupo, o fue una decisión que tomó Ponzio para no incomodar a sus excompañeros. Tajante, Leo replicó: “No, no se permitía”. Por último, Ponzio contó que Ruggeri le pidió una “invitación especial” para asistir a la cancha. y bromearon acerca de la posible presencia de un amigo en común que es hincha de Boca. “Lo vamos a señalar entre todos”, dijo, en broma, Ponzio, a lo que Ruggeri agregó, también en chiste: “Hay que marcarlo”.