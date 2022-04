El intercambio futbolero entre dos periodistas de ESPN: “Subestimás a la historia de Boca”

Los periodistas de F12 (ESPN), Juan Simón y Augusto Cesar, protagonizaron este martes un encendido debate en relación a la probable formación que dispondrá el entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, para jugar frente a Corinthians por la tercera jornada de la Copa Libertadores. “Vos subestimás la historia de Boca, ese es el problema”, le dijo el exjugador al periodista, quien pidió no minimizar la valía de los rivales del conjunto xeneize en la competencia internacional.

“Ustedes subestimaron el grupo de Boca, y ahora tienen miedo por el grupo que le tocó. Respeto a Corinthians”, le pidió Cesar al exdefensor del club de La Ribera. Luego, el exfutbolista respondió: “Para nada, pero si vos en un grupo de cuatro equipos.... Imaginate lo que piensan los otros equipos de Boca, y el respeto que tienen. Ese respeto que tienen los otros, parece que no lo tiene Augusto”.

En su defensa, el cronista que cubre la actualidad de Boca replicó: “Lo que yo te quiero explicar, Juan, es que en su momento, cuando se dio a conocer el grupo, vos y (Martín) Costa, como cuando estabas acá (NdeR: en su rol de mánager), de alguna manera, subestimaron al grupo de Boca. Tengo la sensación de que Boca no está en condiciones de subestimar a ningún rival: ni a los bolivianos, ni a los colombianos, ni mucho menos al Corinthians”.

Por otra parte, los periodistas discutieron acerca de la posibilidad de que, frente al equipo brasileño, juegue el centrodelantero Luis Vázquez en lugar de Darío Benedetto, quien se encontraría al límite desde lo físico. En ese sentido, Simón estimó que, si “Pipa” “no está en óptimas condiciones, no es superior” al atacante nacido en Entre Ríos. En contraposición, Augusto replicó que el ex Olympique de Masella “tiene otra jerarquía” diferente a la de Vázquez, que todavía no jugó como titular con la camiseta de Boca en el torneo continental. “No es un detalle menor”, indicó.

A la vez, Simón aseguró que “Benedetto es indiscutible al 100%”, pero “no si no está bien”, y se remitió a lo sucedido en el último superclásico. “Tenés el antecedente contra River, pidió jugar y no estaba en condiciones. Terminó perdiendo un cambio y no rindió, no aportó nada”. Por su lado, el cronista consideró que “hoy hay que arriesgar” porque se trata de un desafío “clave”. Además, recordó que Darío es el goleador de Boca de este año.

“No, no, no quiere entender”, dijo Simón, resignado, con respecto a la postura de su colega. Esta aseveración no le gustó al cronista, quien ofuscado, retrucó: “No, no me digas que no quiero entender. Es lo que pienso yo. Para mí, Benedetto, hoy, tiene que jugar”.