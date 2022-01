“No hace falta que me apures”: el fuerte cruce entre dos columnistas de ESPN

Boca Juniors le ganó por 1 a 0 a San Lorenzo y se quedó con el torneo internacional de verano disputado en el Estadio Uno de Estudiantes de La Plata. A lo largo del encuentro, el entrenador del conjunto xeneize dispuso seis modificaciones, lo cual fue llamativo incluso tratándose de un compromiso amistoso. En ese sentido, los periodistas del programa F12 (ESPN) intercambiaron sus diferentes pareceres sobre la conveniencia de realizar tantos cambios de jugadores durante el transcurso de un partido, algo que Sebastián Battaglia ya ha hecho en otras ocasiones.

Augusto Cesar y Martín Costa, los cronistas del ciclo identificados con Boca, expusieron sus diferencias en este tema. “Mucho cambio, y ya no gusta tanto cuando vos tenés que...”, dijo el segundo de ellos, flamante incorporación del ciclo que conduce Mariano Closs, cuando fue interrumpido por su colega. “Pero es la pretemporada”, le argumentó a lo que el nuevo columnista replicó: “Bueno, ¿y en qué momento afianzás el equipo?”. Luego, el reportero le recordó que Battaglia el martes contaba con cinco jugadores menos desde el inicio.

Disconforme con la mirada de su compañero sobre el tema, Costa le repreguntó a Cesar: “Si yo te apuro y te digo cuáles son los once titulares, no sabemos hoy todavía...”. La formulación de la oración no le gustó al movilero, quien retrucó: “Sí, los tengo, no hace falta que me apures”. Y le recordó que Battaglia no tenía a disposición a Luis Advíncula, Carlos Zambrano y Agustín Almendra, entre otros jugadores que podrían haber sido titulares en el once inicial.

Advertido de que se respiraba cierta tensión en el ambiente, Closs se dirigió a Costa y le hizo una pregunta sobre Cesar. “No está celoso, ¿no? Porque está agresivo. Tiene celos”, aseguró el narrador de fútbol. Sorpresivamente, Martín reveló una infidencia sobre su relación con Augusto, que desmentiría la existencia de un presunto mal vínculo entre ambos, y atribuyó el comentario del cronista al show mediático. “Ayer lo vi, tomé un café con el a la tarde y me trató bien. Ahora me agrede, no importa. Si es parte del juego, no importa; yo entro, eh”, avisó.

Acto seguido, Augusto fue al punto y argumentó su “defensa” de Battaglia, a la vez que recordó que él también en su momento opinó negativamente sobre el abuso del entrenador en las modificaciones durante los partidos: “Criticamos los cambios; eran obvios los cambios de ayer, si no estaban los jugadores. Tuvo que poner a (Gabriel) Aranda y a (Pedro Agustín) Velurtas en el segundo tiempo, son chicos de la reserva. No tenía para armar el equipo titular”.

Por último, el animador Mariano Closs intervino en la discusión y aportó su opinión. “Yo, mi idiosincrasia, por mas que juegue una final en el verano, en diciembre o en el desierto con 46 grados; la final, la quiero ganar. Después, hago cambios el próximo partido”, concluyó.