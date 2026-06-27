Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Nueva Zelanda se para con un esquema 4-2-3-1, con Chris Wood como centrodelantero y capitán del equipo de Darren Bazeley. Tim Payne, que jugará en Olimpia de Paraguay, arranca como volante por derecha.

Bélgica también dispone un 4-2-3-1, con Thibaut Courtois en el arco, Kevin De Bruyne como una de sus principales figuras y Youri Tielemans como capitán del equipo dirigido por Rudi Garcia. Antes del comienzo, se realiza un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela.