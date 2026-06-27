Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
Se miden por la tercera fecha del Grupo G del en Vancouver; todos los detalles del partido
Bélgica toma la iniciativa
En los primeros minutos, el equipo europeo intenta hacerse cargo del partido. Bélgica maneja más la pelota y busca instalarse en campo rival, con Nueva Zelanda más replegada.
Los equipos ya están en la cancha
Nueva Zelanda se para con un esquema 4-2-3-1, con Chris Wood como centrodelantero y capitán del equipo de Darren Bazeley. Tim Payne, que jugará en Olimpia de Paraguay, arranca como volante por derecha.
Bélgica también dispone un 4-2-3-1, con Thibaut Courtois en el arco, Kevin De Bruyne como una de sus principales figuras y Youri Tielemans como capitán del equipo dirigido por Rudi Garcia. Antes del comienzo, se realiza un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela.
Se define el grupo G
Nueva Zelanda y Bélgica se enfrentan en el estadio BC Place, ubicado en Vancouver, a la vez que en el Lumen Field de Seattle se miden las selecciones de Irán y Egipto. Tras esos dos enfrentamientos, quedarán definidas las posiciones definitivas del grupo G.
¿A qué hora juegan Nueva Zelanda vs. Bélgica?
El partido entre Nueva Zelanda y Bélgica comenzará a las 00.00 del sábado 27 de junio en la Argentina y se jugará en el BC Place Stadium, de Vancouver, Canadá.
Así está el Grupo G
¿Cómo llega Nueva Zelanda?
Nueva Zelanda llega a la última fecha del Grupo G con una situación límite. Los All Whites rescataron un empate 2-2 ante Irán en su debut, pero luego cayeron 3-1 frente a Egipto.
¿Cómo llega Bélgica?
Bélgica llega a la última fecha del Grupo G con más urgencias que certezas. El equipo europeo empató sus dos primeros partidos del Mundial 2026: primero igualó 1-1 ante Egipto y luego volvió a quedar en deuda en el 0-0 frente a Irán. Por eso, ante Nueva Zelanda necesita ganar para no depender de otros resultados y encaminar su clasificación a los 16avos de final.
Hora, TV y dónde ver online Bélgica vs. Nueva Zelanda
En la Argentina, el partido entre Nueva Zelanda y Bélgica se podrá ver en vivo por DSports. Además, quienes prefieran seguirlo por plataformas digitales tendrán disponible la transmisión vía streaming a través de DGO y Paramount+.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Nueva Zelanda y Bélgica.
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