Oscar Ruggeri confesó que era hincha de Boca, pero ahora no, cero”

Oscar Ruggeri es, por su pasado como futbolista y su presente como panelista, un referente mediático y consultor permanente del conductor Sebastián Vignolo en ESPN y este miércoles recordó su salida de Boca y por qué ahora es hincha de River y San Lorenzo.

Ruggeri siempre agradeció a quienes fueron sus compañeros y maestros en el Xeneize, pero fue contemporáneo a el peor momento de la historia del club y decidió irse junto a Ricardo Gareca, uno de los mejores amigos que le dejó el fútbol, por falta de pagos y condiciones laborales insólitas para los futbolistas profesionales de hoy.

La declaración ganadora de Oscar Ruggeri tras obtener la Copa Libertadores 86: "Me falta otra" Twitter @luciom1973

Justamente, este miércoles, Ruggeri habló de eso en ESPNF90 y enfatizó en cómo cambió su cambio respecto a Boca y lo agradecido que está de River, que le abrió las puertas, lo ayudó a consolidarse a la Selección Argentina, a saltar a Europa y ganar los títulos más importantes de su carrera.

“¿Vos de quién eras hincha?”, le preguntó el conductor Sebastián Vignolo en el programa al Cabezón sobre el sentimiento que tenía cuando era chico en Corral de Bustos, ciudad de la provincia de Córdoba. Recién de adolescente se mudó a Buenos Aires para jugar en las inferiores del Xeneize.

“De Boca. Cuando me hice profesional, me ponía la camiseta que me ponía, no me importaba nada. Hoy como hincha veo a River, San Lorenzo... pero a Boca no: nada, cero. Yo quiero que gane River”, respondió Ruggeri.

