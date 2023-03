Oscar Ruggeri reveló una anécdota de unas libretas que usaba Marcelo Bielsa cuando era DT de la selección argentina

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, relató este lunes un desconocido encuentro que mantuvo con el entrenador Marcelo Bielsa, cuando el “Loco” dirigía a la selección argentina. El Cabezón reveló esta historia luego de asegurar que el DT de Boca Juniors, Hugo Ibarra, no está preparado para estar al frente del conjunto xeneize. En ese sentido, indicó que el Negro debería contactarse con técnicos consagrados para desarrollar su profesión.

En ese momento, aprovechó para contar su nunca revelado encuentro con el reconocido entrenador rosarino. “Una vez yo me junté con Bielsa. Fui a Ezeiza porque lo quería conocer. Me quedé mano a mano con él”, detalló. Al mismo tiempo, le explicó que lo quería conocer para saber “qué es lo que tenía en la cabeza, porque todos hablan muy bien” de sus trabajos.

Ruggeri señaló que Bielsa tenía diferentes sistemas tácticos según cada rival: “Me llevó a la habitación, tenía una libretita y me decía; éste, si los equipos me juegan con cinco atrás; éste, si me juegan con cuatro; éste, si me marcan a los delanteros; éste, si me atacan con dos. Después, me llevó a la cancha y me dijo ‘quedate’. Vi el entrenamiento, y la verdad, me sorprendieron”.

A la vez, ponderó la labor del “Loco” a partir de la buena reputación que tiene entre los jugadores. “¿Escuchaste que de Bielsa digan: ‘no trabaja?’”. En la comparación que hizo de los comienzos de Ibarra con los de Bielsa, el comentarista deportivo recordó que Marcelo, en sus inicios como técnico, “ya venía con las ideas claras de lo que quería hacer en el fútbol”.

Hugo Ibarra, entrenador de Boca, fue criticado duramente por Oscar Ruggeri Mauro Alfieri

Respecto de la preparación de Ibarra, explicó que es diferente ser DT que ser jugador. “No importa que lo haya dirigido (Carlos) Bianchi, que haya sido el mejor lateral. Eso no te alcanza hoy, evolucionó un montón todo”. A la vez, admitió que la formación no garantiza resultados, pero sí el respeto de sus dirigidos: “El grupo va a entender, y va a saber que está con un tipo que la tiene clara, que es lo que van a hacer cuando salgan a entrenar...”. Sobre los entrenamientos de Boca, confesó no saber “qué trabajos están haciendo” porque “nunca” los vio trabajar.

Después, en el marco de la conversación sobre Boca e Ibarra, Ruggeri dijo que los jugadores pueden admitir pasado un tiempo que el equipo no estaba lo suficientemente trabajado. “Por ahí, en privado, los jugadores te dicen: ganábamos por la calidad que teníamos nosotros, porque teníamos diferencia con los demás equipos. No lo van a salir a decir. Pero por atrás, te van a decir: ‘no trabajamos bien’”.

En su duro comentario, Ruggeri aseguró que Ibarra, todavía, “no está preparado para ser entrenador”. En esa línea, le aconsejó hacer su trabajo “lo mejor posible”: “No dejes nada pasar. Hablá con Gareca, Bielsa, sentate con Bianchi, con el Coco Basile, te vas a tomar un whisky, te va a decir cosas: cómo poner el equipo en 40 metros, en qué zona querés que esté, en la primera, en la segunda; querés que esté bien arriba... para eso, hay que estar preparado, hay que saber”.

