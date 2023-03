Oscar Ruggeri estalló contra el VAR: “Resuélvanlo en un minuto, loco”

escuchar

Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), estalló este lunes en el programa deportivo por las demoras que se vivieron el último fin de semana en Lanús vs. River Plate, luego de que el árbitro del partido Darío Herrera anulara un gol del Granate a instancias del VAR. Según el comentarista deportivo, el tiempo que se tomó el referí para decidir la cuestión desnaturalizó el partido.

“Lo tendrían que resolver más rápido. Yo hablo como jugador. A veces estás metido en el partido, lo estás teniendo al rival. Una jugada rara de diez minutos, te sacan del partido, no podés volver a meterte de la manera que lo tenías, (perdés) la concentración. A mí eso es lo que me llama la atención: que no resuelvan más rápido, loco. Andá a ver, listo, mirá, no fue, chau”, dijo Ruggeri respecto de la polémica jugada del partido.

Efusivo, el Cabezón señaló que deberían acortarse los tiempos. “Llamen y resuélvanlo en un minuto. Yo discuto los tiempos. Hay que solucionar el tiempo. Señor, venga a ver. ¡Directo! No empiecen a hablar en la cancha. ¿Por qué hablan media hora?”, se preguntó Ruggeri. El partido, correspondiente a la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), terminó 2 a 0 en favor de River.

“Pollo, ayer estuvo 10 minutos en la cancha así (el árbitro), se te vienen los jugadores encima. Eso te lleva a que los jugadores te saltemos. Es tremendo”, le dijo Ruggeri al conductor del programa, Sebastián Vignolo.

Luego, el exdefensor de la selección argentina tuvo la oportunidad de trasladarle su inquietud al Director del Arbitraje argentino, Federico Beligoy. “El partido ya no es el mismo porque se tarda esa cantidad de minutos que hace enojar a los bancos de suplente, a la gente. Yo estoy de acuerdo con el VAR, pero solucionámelo en un minuto”, le pidió Ruggeri al exreferí.

En defensa de Darío Herrera, Beligoy dijo que el VAR argentino “está siendo cada vez más expeditivo”, de acuerdo a las estadísticas a las que tiene acceso, y que está bajando el tiempo “mes a mes”. Al mismo tiempo, admitió que en el partido entre Lanús y River “hubo una demora”.

“Llevó un retraso que no es el que yo pretendo, que no es el que la dirección pretende. Me hago cargo de esa situación. Las soluciones tienen que ser más expeditivas, sino, se empieza a dudar de lo que se está sancionando”, agregó Beligoy.

Sobre el gol anulado a Christian Lema, que se dio cuando el partido iba 1-0 en favor de River, Beligoy excusó a Herrera, al decir que “era una jugada difícil”. “Se empezó a buscar un toque. Si había un toque, se acababa la discusión. Una vez que no se encontró, aparece esta figura de interferencia”, señaló. Según Herrera, el defensor paraguayo José Canale intervino en la jugada y no le permitió al arquero rival Franco Armani ver la pelota. Por último, el dirigente arbitral admitió que aún “hay que ir resolviendo los detalles para que la tecnología sea más expeditiva”.

