El duro comentario de Oscar Ruggeri sobre la salida de Messi del Barcelona: “A Florentino Pérez no se le iba”

Oscar Ruggeri es un confeso hincha del Real Madrid. El Cabezón jugó en ese club en la temporada 89-90, y en el programa F90 (ESPN), del que participa como columnista, siempre se encarga de destacar a La Casa Blanca. De hecho, en más de una ocasión, ha definido al club español como “el mejor del mundo”.

En esa misma línea, este miércoles, el exdefensor de la selección argentina fue aún más allá, y dijo que el presidente del club Florentino Pérez no hubiera dejado ir a Lionel Messi de su equipo, como sí lo hizo el Barcelona en 2021, cuando no le renovó el contrato a La Pulga.

Ruggeri hizo su comentario en el marco de un debate con el periodista catalán Moisés Llorens, quien al comienzo de la conversación se declaró hincha de “todo el que juega contra el Real Madrid”. Herido en su orgullo, Ruggeri le retrucó al cronista que “todos los equipos de España no alcanzan” al conjunto capitalino en cantidad de Copas de Europa. “El Madrid es grande, Moi”, le recalcó.

Luego, el exfutbolista les dijo a sus compañeros que Moisés “tiene que reconocer que Florentino Pérez es el mejor dirigente”. En ese momento, Ruggeri trazó una extraña analogía y dijo: “A Florentino Pérez, Messi no se le iba. Si estaba en el Madrid, no se iba”. Allí, el conductor Sebastián Vignolo le recordó al ex zaguero central que, con ese criterio, Cristiano Ronaldo también se fue del Real Madrid. “Es muy vivo”, replicó, ambiguo, Ruggeri.

Después, Ruggeri indicó que la permanencia de Messi en el Barcelona hubiera favorecido a la economía del club. Para justificarlo, usó un curioso argumento: “No me vengan con los números. Desde que se fue del Barsa, nosotros, en Argentina, si hay uno que vea al Barcelona, traémelo y lo siento acá”.

En ese sentido, el exdefensor dijo que “la gente se volvía loca” por ver al futbolista argentin: “(Messi) es ganancia permanente. La ropa que te vendía, los abonos, todo. Esos muchachos que manejan los números, le erraron”.

La salida amarga de Messi de Barcelona CRISTINA QUICLER - AFP

Llorens le dio la razón a Ruggeri y concedió que la decisión del presidente Joan Laporta “fue un error histórico, porque Messi se fue cuando quería quedarse, y tuvo que irse cuando se quería quedar”.

Por último, Oscar se imaginó el impacto que hubiera tenido en el equipo culé el título logrado por el capitán de la selección argentina en Qatar 2022. “El Barcelona se perdió a Messi campeón del mundo. ¡Imaginate lo que hubiesen hecho los sponsors! Es de locos”, apuntó. Incluso, arriesgó que el combinado nacional y el conjunto blaugrana hasta hubieran podido disputar los amistoso que, próximamente, La Scaloneta jugará frente a Panamá y Curazao.

Al mismo tiempo, admitió que Barcelona “ayudó mucho” a Messi a lo largo de su carrera, y resaltó el afecto que se tienen la institución y Leo, al recordar el día en que el capitán argentino dijo adiós al club de su vida: “Lo que lloró...”, evocó.

Messi tiene contrato con PSG hasta junio de 2023. Su futuro aún es una incógnita, por lo cual, las opciones de FC Barcelona, Newell’s, y porque no, la continuidad en el conjunto francés, están sobre la mesa.

LA NACION