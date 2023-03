La contundente frase de Oscar Ruggeri sobre Hugo Ibarra que generó la reacción de Vignolo: “Es el más groso de todos”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, sentenció este lunes que Hugo Ibarra “todavía no está preparado” para ser entrenador: “Así, que se pare delante del grupo y que el grupo lo siga”. Al mismo tiempo, indicó que “posiblemente se ponga” a trabajar en el equipo y citó el caso de Lionel Scaloni. “Ojo que estuvo años sentado en el banco de ayudante con Sampaoli, no sé si no se venía preparando y nosotros no lo sabemos”, arriesgó.

Por eso, el Cabezón dijo que Ibarra “tiene que hacer eso: tiene que prepararse si quiere ser entrenador”. Tras ello, el conductor Sebastián Vignolo le recordó a Ruggeri que Ibarra “dirigía la reserva” antes de ser técnico de la Primera. “¿Qué reserva? Después, cuando te dan la Primera, se te sientan los tipos, entrás al vestuario, están sentados los tipos que te están esperando. Hay grosos, eh”, arremetió Ruggeri.

Vignolo le respondió a Ruggeri que “Ibarra es más groso que todos” los jugadores del plantel de Boca, tras lo cual, Oscar le contestó que el DT “ya no es jugador”. Y añadió: “Como jugador, se sentaba y él miraba al entrenador, y los entrenadores lo miraban. Ahora, cambió. No es más jugador. Es entrenador”.

Después, el exdefensor puso el foco en la capacidad oratoria de Ibarra. “Todas las cosas que dice cuando le hacen las conferencias, hay que prepararse. Hay que ir, que te enseñen a hablar, a explicar... Firme. Mirá que la gente escucha también y dice: ‘Eh, ¡viste cómo habla, lo que dijo!’”.

Luego, Vignolo señaló que “si gana, está todo bien”. “Vos sabés que es así”, le indicó a Ruggeri, quien contestó: “Ya sé, pero no alcanza, Pollo. Yo te estoy hablando si él quiere ser un entrenador groso”. Asimismo, reconoció que no tiene claro el “futuro” de Ibarra porque “él no quería ser entrenador”.

Allí, recordó que “iba a jugar al indoor con él, íbamos al Showbol por todos lados con él. Nunca habló de decir: yo voy a ser entrenador”. En ese momento, Vignolo le remarcó que la vocación se le pudo haber “despertado”.

Lejos de desmentirlo, Oscar indicó: “Sucede. Preparate. Hacelo bien; lo mejor posible, no dejes nada pasar. Hablá con Gareca Bielsa, sentate con Bianchi, con el Coco Basile, te vas a tomar un whisky, te va a decir cosas: cómo poner el equipo en 40 metros, en qué zona querés que esté, en la primera, en la segunda; querés que esté bien arriba... para eso, hay que estar preparado, hay que saber”, dijo Ruggeri.

Hugo Ibarra quedó en la mira tras la derrota ante Banfield Telám

“El sábado dice: vamos a salir a apretarlos allá arriba: ¿tenés los jugadores, los centrales rápidos que jueguen mano a mano? Cuando estamos atacando, hay uno o dos sueltos del rival, y están mirando a ver si hacemos el gol, y no los miran y ahí vienen los contragolpes. (En) todas esa cosas tiene que prepararse”, añadió Ruggeri.

A la vez, indicó que Ibarra “es un tipo bárbaro”, pero que, en su opinión, “no está preparado para semejante cargo que le pusieron. Porque no es un cargo más”. Asimismo, Oscar aseguró que, con este nivel, a Boca “le alcanza y puede ser salir campeón otra vez” porque, a la larga, salen campeón River y Boca”.

